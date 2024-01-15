Kıraathane’nin kış sezonu programında “Oto-sansür, Italo Calvino, Direniş ve Kadınlar” var

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nin 2024 Kış Sezonu programı belli oldu.

Ocak ayında derinden ve sessizce çalışan, giderek sıradanlaşan ve içselleştirilen sansür mekanizmalarını görünür kılmaya çalışan etkinliklere ev sahipliği yapacak Kıraakthane. Susma24 ekibiyle birlikte Asu Aksoy ve Ekmel Ertan’ın organize ettiği üç farklı konuşmayla, sansür yöntemleri, hak arayış yöntemleri konuşulacak. Dijital ve sosyal medya platformlarında içerik yönetimi düzenlemelerinin sansüre varan boyutları, kültür ve sanat kurumlarının işleyişi ve son dönemde daha sık tartışmaya açılan sansür vakalarının kamusallaştırılmasında basının rolü tartışılacak.

Kıraathane’de yılın ilk sergisi Nazım Hikmet Richard Dikbaş’ınki kişisel sergisi olacak. 12 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında gezilebilecek olan “Herkes Heyecanlanır Sanmıştım” adlı kişisel sergi, sanatta sansür ve otosansür temasıyla da pek çok bakımdan çakışıyor. Sanatçı Aslı Odman ile birlikte yapacağı ayrıca “Özgürlüğün Sırrı Yaratıcılıkta: Sansürü Yerle Bir Etme Yolları” adıyla bir etkinlik düzenleyecek.

“Tiyatro Konuşmaları” başlığı altında, 16 Ocak günü Mehtap Gürbüz’ün moderatörlüğünde Caner Cindoruk ve Kemal Aydoğan “Othello” oyununu konuşulacak.

Kıraathane, Şubat ayını pek çok başka etkinliğin yanı sıra Italo Calvino’ya ayırdı. 100 yaşını deviren ünlü yazarı “Calvino 100+1” başlığı altında anacak olan Kıraathane’nin programlarına farklı Calvino metinleri ile diyalog kuran bir sergiye, atölye ve konuşma serisi eşlik ediyor.

Mart ayını “kadın ve direniş” temasına ayıran Kıraathane, kadınların türlü alanlarda hak arayışlarını ve özgürlük mücadelelerini öne çıkaran, kadınların olmadığı bir tarihin ve özgürlüğün mümkün olmadığını vurgulayan, direnişi büyüten kadınların katılımıyla etkinlikler düzenliyor.

Bu temalar dışında felsefe, tarih ve edebiyat konuşmaları, kitap sohbetleri, okuma tiyatrosu ev performansları, film gösterimleri, atölyeler de kış sezonu programında yer alıyor.

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nin kış sezonu programı için, tıklayın

(FD)