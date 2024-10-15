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Yayın Tarihi: 15 Ekim 2024 15:04
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2024 15:06
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Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde 'Cumhuriyet’in 100. yılında Kürt edebiyatı' konuşulacak

Gazeteci Ferhat Yaşar’ın moderatörlüğünde düzenlenecek oturumda, şair Çayan Okuduci son kitabı olan 'Bêxweda’yı (Tanrısız, sahipsiz) anlatacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta sol tarafta yeşil ve beyaz tonlarında "Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi" yazılı bir tabela görülüyor. Tabela, sade ve modern bir tasarıma sahip. Sağ tarafta iki farklı insanın fotoğrafı bulunuyor. Bu kişilerin altında isimleri yazılı: Soldaki kişi "Çayan Okuduci", sağdaki kişi ise "Ferhat Yaşar" olarak etiketlenmiş. Fotoğrafın sağ üst köşesinde "LİS" yazılı bir logo yer alıyor. Logo, dört farklı renkten oluşan geometrik şekillerden oluşmuş. Fotoğrafın genelinde bir edebiyat etkinliği veya tanıtımına dair unsurlar olduğu izlenimi veriliyor.

Lis Yayınları, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde Türkiye Cumhuriyet’nin 100. yılında Kürt edebiyatı ekseninde bir oturum düzenleyecek. Kürtçe olan etkinlik 20 Ekim Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.

Gazete Duvar Muhabiri Ferhat Yaşar’ın moderatörlüğünde düzenlenecek oturumda, şair Çayan Okuduci son kitabı olan 'Bêxweda’yı (Tanrısız, sahipsiz) anlatacak.

Lis Yayınları konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı geride bıraktı. Bu yüzyıl içinde Kürt Edebiyatı nasıl bir cevap ortaya koymuştur? Kürt Edebiyatı’na onun yazınsal dünyasına dönüşün yani “Eve Dönüş” yolunda karşılaşılan zorlukların getiri ve götürüsü nelerdir. Sistemin verdiği cevaplar, Kürtçenin yüzyıldır baskı altında oluşunun kırıldığı dijital yazınsal mecrası nasıl bir profil önümüze koyuyor. Kürtçe okur-yazar kitlenin bunca saldırı, tehdit altında yaşam mücadelesi verdiği edebiyatına yaklaşımı ve yansımaları neleri kazandırmıştır? Yazar, şairi kadar okuru da sürekli tehdit altında olan Kürt Dili, Cumhuriyetin 100. yılında kendi direnişiyle ve imkânlarıyla yarattığı özerk alanın topluma olan etkisinin sonuçları bize neyi gösteriyor. Farklı dillerde yazan Kürt yazar ve şairler Kürtçede verdikleri eserlerle edebiyat ve okur dünyasında nasıl karşılandı ve neleri yerinden oynattı? Tüm bu bağlamlar ekseninde Çayan Okuduci’nin son kitabı olan Bêxweda (Tanrısız, sahipsiz) üzerinden Ferhat Yaşar moderatörlüğünde tartışılacaktır.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Çayan Okuduci Kıraathane Edebiyat Evi Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi kürt edebiyatı
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