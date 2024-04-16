Kıraathane ’den yeni etkinlik: Kuir Kahkaha Nasıl Atılır?

Son yıllarda gittikçe genişleyen ve çeşitlenen stand-up sahnesi, mizahın bir eğlence ve sosyalleşme biçimi olarak hayatımızda kapladığı yeri dönüştürdü.

Stand-up pek çok kimse için gündelik rutininin olağan bir parçası haline geldi. Ne var ki bu sahneye çıkan nice stand-up’çı, LGBTİ+’ları bir şaka malzemesi olarak görmekten çekinmiyor. LGBTİ+’lar sahnede kriminalleştiriliyor, egzotik bir meyve gibi yabancılaştırılıyor ya da küçümseniyor.

Öte yandan LGBTİ+’ları ne sahnede ne de seyircilerin arasında gören bir mizah anlayışına karşı, LGBTİ+’ların mizahın bizzat öznesi olduğu stand-uplar da ortaya çıkarak kuir bir mizahı yeşertiyor.

Stand-up’çı Nebiye Arı ve Yağız Er Gülseven’in konuşmacı, Fulden Ergen’in de moderatör olacağı “Kuir Kahkaha Nasıl Atılır?: Stand-up Sahnesinin Nesnesi Değil, Öznesi olarak LGBTİ+’lar” adlı etkinlikte, LGBTİ+’ların stand-up sahnesinde özne olarak nasıl var olduğunu ve kuir mizah üretimine ilişkin deneyimleri dinlemek mümkün. Etkinliğe önceden kaybolmak mümkün.

Nebiye Arı: Daha önce medya kuruluşlarında ve bağımsız olarak gazetecilik yaptı, gazeteciliği bırakmasına rağmen belgesel yönetmenliğine devam ediyor. Birkaç yıldır stand up komedyeni olarak sahnelere çıkıyor ve Olay Mahali isminde tek kişilik bir stand up gösterisi var.

Yağız Er Gülseven: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra bir süre sanat yönetmenliği yaptı. Eşzamanlı olarak çeşitli karma sergilere katıldı. Birkaç aydır da açık mikrofon etkinliklerinde sahne alıyor. Alternatif kuir mizah nasıl ve nerede yapılır diye düşünüyor. Çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.

Fulden Ergen: Popüler kültür ile temas eden çeşitli çalışmalar üreten Fulden, 2021’den bu yana #ÜzerineBirŞeyler isimli bir podcasti, Neslihan Uras ile birlikte hazırlayıp sunuyor. Haftalık yayınlanan podcast serisinde, hayatın her alanı üzerine, kadın ve lgbti+ bakışıyla bir şeyler söylüyor. Mizahın hafızasını tutmak üzere kaleme aldığı "nerden çıktı?" başlıklı araştırma yazı dizisi hazırlıyor. Yazılar şimdiye dek nerden çıktı? Medium hesabında ve fikritakip.co. Kültür sekmesinde yayınlandı. Bunun yanı sıra, kuir feminist bir medya kolektifi olan velvele.net internet sitesinde, editör olarak görev yapıyor.

Lütfen önceden kaydolunuz.

18 Nisan Perşembe 19:00 Kuir Kahkaha Nasıl Atılır? Nebiye Arı, Yağız Er Gülseven Moderatör: Fulden Ergen

(EMK)