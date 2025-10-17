Kıraathane'de söyleşi: Çatışma, barış ve çocuklar

Dünyanın hemen hemen her yerinde çocuklar çatışmalarda doğrudan hedef alınan ve/veya bu süreçlerden en çok etkilenen gruplardan birini oluşturuyor. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin düzenlediği İnsan Hakları Konuşmaları bu kapsama yer veren bir söyleşiye hazırlanıyor.

2012 yılından bu yana çocukluk, çocuğun temsil edildiği alanlar ve çocuk haklarına ilişkin yapılan çalışmalar ile tanınan Alper Yalçın, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19:00'da "Çocukların Barış Süreçlerine Katılımı" başlıklı söyleşiye konuşmacı olarak katılacak.

"Çocuklar en çok evlerinde istismara maruz kalıyor"

Adalet mekanizması çocuk dostu olabilir mi?

Etkinlikte Türkiye'de geçmişten bugüne çatışma dönemlerinde yaşanan çocuk hak ihlalleri ve barış çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşılacak. Geçiş dönemi adalet mekanizmalarını çocuk dostu hale getirmek ile ilgili örnekler sunulacak.

Söyleşi aynı zamanda Türkiye'de barışın inşasında çocuklarla birlikte ve çocuklar için yapılabilecek çalışmalara dair tartışma zemini oluşturmayı da amaçlıyor.

Alper Yalçın kimdir? 2012 yılından itibaren çocuk hapishaneleri, silahlı çatışmalar, çocuk işçiliği, eğitim hakkı, afetler, barış çalışmaları, görsel temsil gibi birbirinden farklı konularda ekip çalışmalarında yer alma fırsatı oldu. 2020 yılından bu yana Diyarbakır'da çocuk hakları alanında faaliyet gösteren Rengarenk Umutlar Derneği'nin yürütme kurulunda. 2019 yılında vicdani reddini ilan etti. Aynı zamanda İHD İstanbul Şube'de Vicdani Ret Komisyonu'nda emek veriyor.

(NÖ)