ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2025 17:00
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2025 16:19
2 dk Okuma

Kıraathane'de söyleşi: Çatışma, barış ve çocuklar

Çocukların çatışma süreçlerinde maruz kaldığı hak ihlalleri ve barış süreçlerine katılımı Alper Yalçın'ın katılımıyla Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi söyleşisinde tartışmaya açılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kıraathane'de söyleşi: Çatışma, barış ve çocuklar

Dünyanın hemen hemen her yerinde çocuklar çatışmalarda doğrudan hedef alınan ve/veya bu süreçlerden en çok etkilenen gruplardan birini oluşturuyor. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin düzenlediği İnsan Hakları Konuşmaları bu kapsama yer veren bir söyleşiye hazırlanıyor.

2012 yılından bu yana çocukluk, çocuğun temsil edildiği alanlar ve çocuk haklarına ilişkin yapılan çalışmalar ile tanınan Alper Yalçın, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19:00'da "Çocukların Barış Süreçlerine Katılımı" başlıklı söyleşiye konuşmacı olarak katılacak.

"Çocuklar en çok evlerinde istismara maruz kalıyor"
"Çocuklar en çok evlerinde istismara maruz kalıyor"
17 Ekim 2025

Adalet mekanizması çocuk dostu olabilir mi?

Etkinlikte Türkiye'de geçmişten bugüne çatışma dönemlerinde yaşanan çocuk hak ihlalleri ve barış çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşılacak. Geçiş dönemi adalet mekanizmalarını çocuk dostu hale getirmek ile ilgili örnekler sunulacak.

Söyleşi aynı zamanda Türkiye'de barışın inşasında çocuklarla birlikte ve çocuklar için yapılabilecek çalışmalara dair tartışma zemini oluşturmayı da amaçlıyor.

Alper Yalçın kimdir?

2012 yılından itibaren çocuk hapishaneleri, silahlı çatışmalar, çocuk işçiliği, eğitim hakkı, afetler, barış çalışmaları, görsel temsil gibi birbirinden farklı konularda ekip çalışmalarında yer alma fırsatı oldu. 2020 yılından bu yana Diyarbakır'da çocuk hakları alanında faaliyet gösteren Rengarenk Umutlar Derneği'nin yürütme kurulunda. 2019 yılında vicdani reddini ilan etti. Aynı zamanda İHD İstanbul Şube'de Vicdani Ret Komisyonu'nda emek veriyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk insan hakları barış süreci çatışma çözümleri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git