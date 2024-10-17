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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2024 08:43
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2024 08:44
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Kira ödemesindeki düzenleme Resmi Gazete’te

Karara göre, iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kira ödemesindeki düzenleme Resmi Gazete’te

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi Genel Tebliği kararı ile konut ya da iş yerini kiraya veren mülk sahiplerinin kira ödemelerini banka, PTT veya özel finans kurumları aracılığıyla tahsil etmelerini zorunlu hale getirdi.

Karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.

Yeni karara göre, kira bedelini banka aracılığıyla tahsil etmeyen ev sahiplerine ve kiracılara her bir işlem ayrı olmak üzere kira bedelinin yüzde 10'u kadar cezai işlem uygulanacak.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
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