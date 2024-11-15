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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 09:51
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2024 09:57
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Kino 2024: Alman filmleri Diyarbakır’da izleyiciyle buluşuyor

Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM) ve Mordem Sanat işbirliğiyle gerçekleşen gösterimler, 15-17 Kasım 2024 tarihleri arasında Mordem Sanat’ta ücretsiz olarak izlenebilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kino 2024: Alman filmleri Diyarbakır’da izleyiciyle buluşuyor

güncel ve başarılı örneklerini Türkiye'de izleyiciye sunan Kino 2024, İstanbul ve Ankara’dan sonra şimdi Diyarbakır’da sinemaseverlerle buluşuyor.

Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM) ve Mordem Sanat işbirliğiyle gerçekleşen gösterimler, 15-17 Kasım 2024 tarihleri arasında Mordem Sanat’ta ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kino 2024 Diyarbakır programı, Andreas Dresen’in II. Dünya Savaşı döneminde Nazi karşıtı bir direniş örgütünün Berlin'deki mücadelesini konu alan "Sevgiler, Hilde" filmiyle açılıyor. Gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmde, Gestapo tarafından yakalanan sekiz aylık hamile Hilde’nin hapisteki zorlu günleri ve direnişin eylemleri paralel bir kurguyla ele alınıyor. Dresen'in bir önceki filmi "Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı" da Kino etkinliklerinde Diyarbakır’da seyirciyle buluşmuştu.

Berlin Film Festivali’nden ödüllü filmler seçkide

Kino 2024 Diyarbakır programında, Berlin Film Festivali’nde FIPRESCI ödülü kazanan Aslı Özge'nin "Faruk" filmi de yer alıyor.

Film, İstanbul’da kentsel dönüşüm ve emlak krizini baba-kız ilişkisi çerçevesinde ele alıyor. Filmin başkarakteri Faruk Bey, Aslı Özge’nin gerçek hayattaki babası ve filmde belgesel ile kurmaca iç içe geçiyor.

Berlinale’den ödülle dönen bir diğer film olan "Shahid", İranlı yönetmen Narges Kalhor imzasını taşıyor. Caligari-Preis ödülünü kazanan film, Almanya’ya iltica eden Kalhor’un sanatsal yaratım sürecini ve bürokrasinin etkilerini anlatıyor.

"Yanmış Toprak" Diyarbakır’da

Thomas Arslan’ın minimalist polisiye filmi "Yanmış Toprak" da Kino 2024 kapsamında Diyarbakır’da gösterilecek. Film, beklenmedik bir şekilde karmaşaya sürüklenen bir soygun hikâyesini anlatıyor. Berlinale’nin Panorama bölümünde de gösterilen bu yapım, eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı.

Almanya’dan Türkiye’ye kaçış: "Dirsek"

Kino 2024 programında Tarabya Kültür Akademisi’nin eski konuk sanatçılarından Aslı Özarslan’ın yönettiği "Dirsek" filmi de yer alıyor. Fatma Aydemir’in ödüllü romanından uyarlanan film, 18. yaş gününde kazara ölümcül bir olaya karışan Hazal’ın Almanya’dan Türkiye’ye kaçışını konu alıyor.

Vegan Cafe Gabo Kitchen’dan Sinemaseverlere Kahve İkramı

Kino 2024 etkinliğine katılan sinemaseverler için 16-17 Kasım tarihlerinde Gabo Kitchen, etkinlik giriş kuponunu gösterenlere ücretsiz kahve ikramında bulunacak.

Programdaki filmler ve gösterim detayları hakkında daha fazla bilgi için Goethe-Institut’un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir:

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kino 2024 kültür sanat Diyarbakır
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