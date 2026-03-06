Kınık, Polyak Madeni'ndeki direniş başarıyla sonuçlandı: İşçilere hakları ödendi

FİBA Holding’den Çinli Qitaihe Longcoal Mining şirketine devredilen İzmir, Kınık'taki "Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik şirketine ait linyit kömürü madeninde çalışan işçilerin devir sırasında uğradıkları mağduriyete karşı başlattıkları direnişin işçilerin haklarının ödenmesiyle sonuçlandığı açıklandı.

Geçtiğimiz yıl küçülme bahanesiyle madende 1700 maden işçisi işten çıkarılmış, aralıkta da Özyeğin ailesine ait Fiba Holding, Polyak Madencilik’teki hisselerini Çinli şirket Qitaihe’ye devretmişti. Ancak bu devrin usulsüz bir şekilde gerçekleştiği, sendikanın verdiği bilgiye göre, söz konusu devrin 100 TL gibi sembolik bir bedelle yapıldığı açıklanmıştı. Bu devir sürecinde Polyak Madencilik’te çalışmaya devam eden 1243 maden işçisinin ücretleri ödenmemişti.

İşçilerin alacakları ödenecek

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş) Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, perşembe akşamı, direnişçi işçilerle birlikte yaptığı açıklamada "Polyak maden işçilerinin içeride bulunan maaşlarını, mesailerini, yıllık birikmiş izin paralarını, kıdemlerini, ihbarlarını, kömür paralarını bu direniş, bu mücadele söke söke aldırdı." dedi.

Aksu'nun verdiği bilgiye göre, Özyeğin ailesi, devir işlemi sonrası "hukuki bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen" direnişin kamuoyunda yarattığı basıncı da göz önüne alarak işçilerin alacaklarını hesaplarına yatırdı. Aksu işçilere toplam 900 milyon TL tutarında ödeme yapıldığını söyledi.

Aksu, “Yürekleri Polyak Madeni işçileriyle atan her yurttaşımıza, her dayanışma duygusu ve emeği için teşekkür ediyoruz. Mücadelemizle bugüne kadar yapılamaz denilenleri başardık.” dedi.

Yeni Yaşam'ın haberine göre, Çinli şirketin madeni idare edecek kaynaklarının bulunmadığını vurgulayan Aksu durumu şöyle özetledi:

“Kınık Kaymakamlığı, Belediye Başkanı, Özyeğinler ve Çin Elçiliği ile görüştük. Madenin bölge açısından önemi büyük, burada çalışacak işçilerin söz ve karar sahibi olması gerektiğini paylaştık. Onlar da hak verdiler. Madende üç aylık bir duruş nöbeti süreci başlayacak. Bu süreçte biz işçiler, belediyeler, taşıyıcılar, servisçiler ve üniversiteler ile madenin devralınıp sağlıklı üretim ve daha çok istihdam sağlanması için çalışacağız. Yani madeni yönetme irademizi sürdüreceğiz."

Bağımsız Maden-İş: "Üretim yeniden başlayacak"

Bağımsız Maden-İş'ten yapılan açıklamada "Bu vesileyle, ayrılmak isteyen işçiler bakımından özgür ayrılma hakkının koşulları oluşmuştur." denildi.

Sendika "ocağın toplu işten çıkarma sürecinden beri süregelen rölantide durumundan üretime tekrar geçilebilmesi ve çalışmaya devam etmek isteyen işçilerin işbaşı yapması için izlenecek süreçle" ilgili olarak da şu bilgiyi verdi:

"Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) dahil olmak üzere ilgili birimler ve Çin devletinin MAPEG’le benzer sorumluluktaki kurumlarının madenle ilgili hazırlayacağı denetim raporuna göre üretim durumu netleştirilecek, bu belirleme sonucunda sendikamız tarafından işçilerin bireysel talepleri doğrultusunda hazırlanan listeye göre madenciler peyderpey işbaşı yaptırılacaktır. "Tüm bu süreç; işletme yönetimi, Kınık Kaymakamlığı, Kınık Belediye Başkanlığıyla beraber sendikamız tarafından aynı liste üzerinden takip ve denetim altında tutulacaktır. Olası aksaklıkların engellenmesi amacıyla süreci, sendikamız adına Genel Başkanımız, Genel Merkez Yöneticimiz, Polyak Şube Başkanımız ve Şube Sekreterimiz işyeri yönetimiyle koordinasyon kurarak yürütecektir. Bu hususlarda anılan tüm taraflar uzlaşmıştır."

(AEK)