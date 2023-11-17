Kimyasal madde deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Esenyurt’taki Osmangazi Mahallesi’nde bir iş yerinin, kimyasal maddelerin konulduğu deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Anadolu Ajansı’nın haberine göre, yoğun dumanın oluştuğu yangın sırasında depodaki kimyasal maddeler nedeniyle ufak çaplı patlamalar da yaşandı.





Yangın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye ekipleri ve Esenyurt Belediyesi ESAK personelinin dört saatlik uğraşları sonucu kontrol altına alınabildi.



Olay yerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, şöyle dedi:



“Öğrendiğimiz kadarıyla saat 5 buçuk civarında yangın başlamış. Bir depodaki paletlerle başlayan yangın, yan taraftaki kimyasal üretim yapan bir tesisin ham maddelerinin olduğu bir yere ve daha sonra ham madde üretim tesisine doğru sıçramış. İtfaiye ekipleri ve Esenyurt Belediyesi’nin ekipleri hemen olay yerine gelip müdahaleye başladılar.



"Şu an burada 160’ın üzerinde çalışma arkadaşımız 60 civarında araçla yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Büyük oranda kontrol altına alındı. Etrafa sıçraması engellendi. Binalar korundu. Herhangi bir vatandaşımız yaralanmadı ve can kaybı yok."



Yangının kesin çıkış nedeni soğutma işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. (TY)



