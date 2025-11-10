Kimya Mühendisleri Odası: Denetimsizlik işçilerin hayatına mal oluyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da Ravive Kozmetik’te çıkan yangında 3’ü çocuk 6 kadın işçinin yaşamını yitirmesi sonrası tepkiler sürüyor.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, yaptığı açıklamada “kimyasalların kullanıldığı imalathanelerde denetimsizlik ve tedbirsizliğin işçi yaşamını tehdit ettiği” uyarısı yaptı.

“Yerleşim alanlarının ortasındaki imalathaneler yaşamı tehdit ediyor”

Oda Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, yanıcı ve parlayıcı kimyasalların kullanıldığı işletmelerin yerleşim alanlarına çok yakın kurulmasının büyük risk taşıdığı vurgulandı:

“TMMOB Kimya Mühendisleri Odası uyarmaya devam ediyor.

Yerleşim alanları yakınında yanıcı ve parlayıcı kimyasalların kullanıldığı imalathaneler yaşamı tehdit ediyor.

Endüstriyel tesisler, yerleşim yerlerinden güvenli mesafede kurulmalı, düzenli denetlenmeli ve eksikler ivedilikle giderilmelidir.”

“Parfüm üretiminde kullanılan kimyasallar patlama riski taşır”

Açıklamada, parfüm üretiminde alkol, aldehit, keton, amin, ester, eter, terpen ve tiol gibi yanıcı ve parlayıcı kimyasalların kullanıldığı hatırlatılarak, bu maddelerin buharlarının hava ile karıştığında patlayıcı ortamlar oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

Kimya Mühendisleri Odası, bu tür tesislerde:

*Havalandırma sistemlerinin sürekli izlenmesi,

*Elektrik ekipmanlarının patlamaya karşı korumalı (ex-proof) özellikte olması,

*Yangın algılama ve söndürme sistemlerinin bulunması,

*Acil durum planları ve tatbikatlarının düzenli yapılması gerektiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, Ravive Kozmetik’in bulunduğu alanın geri dönüşüm tesislerine, yakıt istasyonlarına ve yerleşim bölgesine çok yakın olduğuna dikkat çekildi.

“Bu soruların yanıtı kamuoyuyla paylaşılmalı”

Mühendisler, benzer iş cinayetlerinin tekrar etmemesi için şu soruların yanıtlanması gerektiğini belirtti:

*Ruhsat aşamasında proses güvenliği yeterince denetlendi mi?

*Havalandırma koşulları ve elektrik ekipmanlarının uygunluğu kontrol edildi mi?

*İşletme iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alıyor muydu?

*Çalışanlara acil durum tatbikatı ve eğitim verildi mi?

*Patlamadan korunma dokümanı hazırlandı mı?

*Firmada sorumlu teknik eleman (mesul müdür) bulunuyor muydu?

*Çocuk işçi çalıştırıldığı herhangi bir denetimde tespit edildi mi?

“Küçük ihmaller büyük felaketlere yol açıyor”

Kimya Mühendisleri Odası açıklamasında, kimyasallarla çalışmanın uzmanlık gerektirdiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Küçük ihmaller, büyük endüstriyel kazalara neden oluyor. Kimyasalların güvenli kullanımı için çalışanlar eğitilmeli, işletmelerde sorumlu müdür ve kimya mühendisi bulundurulmalıdır. 6269 sayılı yasa gereği, kimyasal süreçlerin yürütüldüğü her işletmede kimya mühendisi istihdamı zorunludur. Yapılacak düzenli denetimlerle eksikler belirlenmeli ve takip denetimleriyle uygulamalar izlenmelidir.”

Oda, Dilovası’ndaki yangının nedenine ilişkin süreci de yakından izleyeceklerini, benzer kazaların önlenmesi için yerel yönetimlerle ve ilgili kurumlarla denetim ve gözetim faaliyetlerine hazır olduklarını belirtti.

