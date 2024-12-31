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Yayın Tarihi: 31 Aralık 2024 09:35
 ~ Son Güncelleme: 31 Aralık 2024 11:04
1 dk Okuma

DEĞERLİ KAĞITLARA 2025 ZAMMI

Kimlik kartları 185 lira, pasaport 1135 lira oldu

Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 370 lira ödenecek. Noter kağıdı ve beyanname bedeli 125 lira oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, mavi bir gökyüzü ve deniz manzarası arka planda yer alıyor. Ön planda bir el, iki bordo renkli pasaportu tutuyor. Pasaportların üzerine beyaz bir oyuncak uçak modeli yerleştirilmiş. Bu kompozisyon, seyahat ve tatil temasını çağrıştırıyor. Gökyüzü ve deniz manzarası, özgürlük ve dinlenme hissini vurgularken, pasaportlar ve uçak modeli uluslararası seyahat temasını temsil ediyor.
Görsel: canva

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.

Noter kağıdı ve beyanname bedeli 125 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 250 lira, pasaport bedeli 1135 lira, ikamet izni bedeli 810 lira oldu.

AA’nın haberine göre, Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 185 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 370 lira ödenecek.

Düzenlemeye göre yeni bedeller şöyle:

*Aile cüzdanı bedeli 1010 lira oldu.

*Ayrıca, sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1420 lira.

*Motorlu araç tescil belgesi 1270 lira, iş makinesi tescil belgesi 1060 lira.

*Banka çekleri (her bir çek yaprağı) 80 lira, mavi kart 185 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 810 lira.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
pasaport kimlik belgesi ücretler pasaportsuz seyahat resmi gazete
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/haber/aym-yurttaslara-pasaport-verilmemesi-anayasa-ya-aykiri-302015
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11 Kasım 2024
/haber/hrw-turkmen-vatandaslara-pasaport-engeli-sorunlara-neden-oluyor-301674
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/haber/aym-nurcan-kaya-nin-pasaportuna-el-konulmasi-ifade-ozgurlugu-ihlali-292746
Gazeteciler için yeşil pasaport teklifi
5 Ocak 2024
/haber/gazeteciler-icin-yesil-pasaport-teklifi-290211
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/haber/resmi-gazete-de-yayimlandi-en-uygun-pasaport-1034-lira-50-kurus-oldu-281451
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