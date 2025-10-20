Kimi gazeteler "Ankara kazandı", kimi gazeteler "Ankara kaybetti" dedi

Yenidüzen

Cenk Mutluyakalı



Bu seçimin sonucunda kazanan üç kavram var:

Haysiyet…

Ciddiyet…

İtibar…



Elbette Tufan Erhürman kazandı.Onun bilgisi, duyarlılığı, bilgeliği, birleştirici ve sorumlu siyasi tavrı olmasaydı, böyle bir sonuç alınamazdı.

Ama şu gerçek de ortada: Bu toplumun haysiyetiyle, itibarıyla, iradesiyle çok oynadılar son dönemde…“Siz karar veremezsiniz” dediler her defasında… "Sizin söz hakkınız yok” dediler.

Bir “garip” siyaset uyduruldu ve iki devlet üzerinden ambalajlandı. Ne siyasi temeli vardı, ne altyapısı...

Bir anlatı vardı ama pratik çok başkaydı....



Yaşadığımız topraklara yabancılaştıkça bizler, “devlet” diye bağırdılar…

Görmediler azınlık olduğumuzu, bununla korkuttular... İhaleler bağladılar kendilerine… Yolsuzluklar ördüler… Biz evlatlarımıza hasretler çoğaltırken, onlar soğuk savaştan kalma korkular yaydılar… Yalan söylediler, hem de çok fazla… Ne kadar kirlilik, ne kadar haramilik varsa, üzerine bayrakla örtmeye yeltendiler.

Tarihle, siyasetle, hukukla dalga geçtiler.Her gün biraz daha pişkin, biraz daha laubali, biraz daha ciddiyetsiz davrandılar üstelik…Kendi halkını umursamadan, kendi yaşadığı ülkeden uzaklaşarak sandılar ki, salt AKP ya da MHP’nin gücüne yaslanarak sonuç alacaklar.İnsanlar tutuklandığında ses etmediler, insanlar havaalanında nezarette bekletilerek uçakla geri gönderildiğinde gözlerini yumdular.

Hayat giderek pahalı olurken kendi keyiflerine baktılar, toplumun kaynaklarını kendi yandaşları için kullandılar. Ne arsızlıkları tükendi, ne yüzsüzlükleri...

***

Tufan Erhürman’ın kazandığı bir seçimin ötesindedir bu sonuç…Bir halk yeniden umudunu kazandı.Özgüvenini kazandı yeniden…Sesini, sözünü, yüreğini kazandı.“Biz varız” dedi…

...

Tufan Hoca’nın deyimiyle: kardeşlik kazandı.Özellikle yerel yönetimlerdeki başarı kazandı; Girne’den Lefkoşa’ya, Değirmenlik’ten Mağusa’ya, Mesarya'dan Dikmen'e… İyi hizmetin etkisi oy iklimini çok değiştirdi.Bağımsız, alternatif, özgür medya kazandı; patron gazeteciliğine ve menfaat bekçiliğine karşı…Kıbrıslı Türkler kazandı, doğum yerinden bağımsız, "burada bir başka ülke var" diyenler.Adada "ortaklaşma" umudu kazandı yine, yeniden... Kaynak: Şimdi Umudumuz Var -

