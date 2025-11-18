“Kim ne derse desin biz çocuğuz; haklarımız ve özgürlüklerimiz var”

20 Kasım Çocuk Hakları Günü 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından bütün Dünya’da kutlanıyor. Birleşmiş Milletler 20 Kasım 1989 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesini imzalamış, Türkiye ise bu sözleşmeyi 1990 yılında imzalamıştır.

Kutlanma nedeni ise çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini hatırlamak. Savaşların, yoksulluğun ve kıtlığın hakim olduğu dünyamızda bizim yaşlarımızda olup yaşam mücadelesi vermek zorunda kalan çocukları unutmamamız için bence önemli bir gün. Çocuk haklarının varlığını hatırladığımız gün. Peki biz çocuk haklarını sadece belirli bir günde mi hatırlamalıyız? Sadece bu günde mi dikkat etmeliyiz? Hayır.

Yaşımız küçük olabilir ve bazı şeyleri yeni kavrıyor olabiliriz ama bu haklarımızı küçük yaştan itibaren bilmemize engel değil. Benim için çocuk hakları her gün hatırlanması, hiç bir zaman unutulmaması gereken bir konu. Çocuk haklarının başında bence eğitim hakkı vardır. Ve bazı haklarımızın eğitim ve tüm insanların yararlanması gereken ücretsiz sağlık hizmetleri gibi hakları çocukların da ücretsiz olarak kullanılabilmesi gerekmektedir. Her çocuğun ihtiyacı olan eğitimi görmesi gerekir. Bunun yanında oyun oynama, barınma, yeme- içme, sağlık ve güvenlik gibi birçok hakkımız olduğunu da unutmamalıyız.

Fakat biz Türkiye’de şu anda bu hakların ne kadarını biliyoruz ve şu anda kullanabiliyoruz? Ne kadar özgürüz? Düşünün, benim yaşlarımda ya da daha küçük, büyük olanlar. Bu çocuklar neden okula gidemiyorlar? Çünkü çalışıyorlar, çalışmaya zorlanıyorlar. Bana sorarsanız çalışmalılar mı, bence kesinlikle hayır. Bu kesinlikle çocuk haklarının ihlal edildiği bir konudur.

Türkiye’de bunun dışında bazı çocuklar diğer haklarını da kullanamıyorlar. Barınma hakkını kullanamayan, hatta yeme-içme hakkını kullanamayan çocuklar var. Yemek ve su bulamayan çocuklar var şu dünyada. Bu sadece Türkiye ile sınırlı değil. Savaşlar sırasında ihlal edilen kuralların ardı arkası gelmiyor. Bunun bir örneği de büyüklerin savaşları sırasında mağdur olmuş olan çocuklar. Bütün hakları ve özgürlükleri ellerinden alınmış olan çocuklar. Savaşlar sırasında çocukların suçu ne? Hele ki hayatını kaybeden o küçük çocuklar hatta bebekler. Dünya’da bunun gibi birçok durum yaşanıyor.

Fakat şunu unutmamalıyız, kim ne derse desin biz çocuğuz. Haklarımız, özgürlüklerimiz var ve bu haklar ellerimizden alınamaz!

(AA/NÖ)