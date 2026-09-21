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YT: Yayın Tarihi: 21.09.2026 12:07 21 Eylül 2026 12:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.09.2026 14:53 21 Eylül 2026 14:53
Okuma Okuma:  2 dakika

Kilyos'ta defnedilen iki PKK’linin kimliği belirlendi

Garzan Mezarlığı’ndan çıkartılarak Kilyos'ta yol ve kaldırımın yanına gömülen cenazelerden Zehra Kısaoğlu ve Süheyla Kaya’nın kimlikleri, ailelerin verdiği DNA örnekleriyle eşleşti.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Kilyos'ta defnedilen iki PKK’linin kimliği belirlendi
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Bitlis merkeze bağlı Yukarı Ölek (Oleka Jor) köyünde bulunan Garzan Mezarlığı'ndan çıkartılarak Kilyos’ta Kimsesizler Mezarlığı’nda kaldırıma gömülen gerillalardan ikisinin daha kimliği tespit edildi.

Mezopotamya Ajansı (MA) ve Yeni Yaşam’ın haberlerine göre, Adli Tıp Kurumu’ndaki (ATK) inceleme sonucunda PKK’li Zehra Kısaoğlu ve Süheyla Kaya’nın DNA örnekleri ailelerinden alınan örneklerle eşleşti.

1999’da hayatlarını kaybettikleri belirtilen Kısaoğlu ve Kaya’nın ailelerine DNA eşleşmesinin tamamlandığı bilgisi 17 Eylül’de verildi.

Aileler cenazeleri teslim almak üzere Zincirlikuyu Mezarlıklar Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından Sarıyer’deki Kilyos Mezarlığı’na gitti.

Cenazelerin Kilyos’tan alınarak Bingöl’ün Karlıova ilçesine götürülmesi bekleniyor.

"Nerede toplu mezarlık varsa gidip örnek verdik"

Zehra Kısaoğlu’nun cenazesini almak için Kilyos’a gelen ağabeyi Abdullah Kısaoğlu, kardeşini yıllardır aradıklarını anlattı:

“Her yıl polis evimize gelip baskın yapıyordu, eşya arıyordu. Kız kardeşim liseyi bitirdikten sonra gitti. Nerede toplu mezarlık varsa gidip defalarca kez örnek verdik. En sonunda burada olduğunu dört gün önce öğrendik.”

Kısaoğlu ve Kaya’nın aileleri, 2010’da da İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’ne başvurarak yakınlarının 1999’da Bitlis’in Tatvan ilçesinde çıkan bir çatışmada hayatını kaybettiğini ve cenazelerinin bölgede bulunan bir toplu mezarda olabileceğini bildirmişti.

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Garzan’dan Kilyos’a

Garzan Mezarlığı’nda, 1990’lı yıllarda çatışmalarda hayatını kaybeden ve daha sonra toplu mezarlardan ya da farklı alanlardan çıkarılan PKK’lilerin yanı sıra Suriye’deki çatışmalarda hayatını kaybeden YPG ve YPJ’lilerin cenazeleri de bulunuyordu.

19 Aralık 2017’de Bitlis Valiliği’nin kararıyla mezarlıktaki 282 cenaze ailelere haber verilmeden çıkartıldı. Kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ardından Kilyos’ta Kimsesizler Mezarlığı’nda yol ve kaldırım kenarına gömüldü. Cenazelerin yaklaşık 50 metrekarelik alana plastik kaplar içinde, üst üste gömüldüğü ortaya çıktı.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), cenazelerin usulüne uygun gömülmediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Soruşturma izni verilmemesinin ardından konu Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. AYM’nin başvuruları kabul edilemez bulmasının ardından avukatlar 2022’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu.

Yıllar içinde DNA eşleşmesi tamamlanan cenazelerden bazıları Kilyos’tan çıkarılarak ailelerine teslim edildi.

Kimsesizler Mezarlığı: “Burada isimler yok, sadece sayılar var”
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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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