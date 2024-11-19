Kılıçlarını kaldıran teğmenlere ordudan ihraç tehdidi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında kılıçlarını kaldırarak Mustafa Kemal'e bağlılık yemini eden teğmenler Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu ile beş diğer teğmenin "kesin ihraç talebiyle" Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiklerini açıkladı.

Kara Harp Okulu mezunlarının "kılıçlı yemin töreni"ne inceleme

MSB açıklamasında, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen "10'un altında" asker arasında teğmenlerin üstleri olan bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutanı vekilinin de bulunduğunu belirtti.

CHP'li Bağcıoğlu: "İhraç talepli disiplinsizlik suçlaması kabul edilemez"

CHP Genel Başkan Yardımcısı, emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu Amerikanın Sesi'ne (VoA) verdiği demeçte teğmenlerin soruşturulmasını "Ergenekon" ve "Balyoz" davalarında Gülen cemaatiyle irtibatlı savcıların yürüttüğü soruşturmalarla Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) uzaklaştırılan askerlerin durumuna benzetti.

Bağcıoğlu, “TSK’nın yemin metni içeriğinde rahatsız olabileceği herhangi bir ifade kuşkusuz olamaz. Üstelik o andı özel harekat kuvvetlerimiz de etmiştir. Dolayısıyla kınama cezası yerine ihraç talepli disiplinsizlik suçlaması yapılması kabul edilemez.” dedi.

Teğmenler neye ant içtiler? Resmi tören sonrasında bir araya gelen sayıları 400'e yakın Kara Harp Okulu'ndan yeni mezun teğmen, önceki yıllarda okunan ancak 2023'ten sonra tören protokolünden çıkartılmış olan şu yemini tekrar etmişlerdi: “Ant içeriz ki; laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller, karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız; şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz.”

MSB, teğmenlerin Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasındaki davranışlarına yönelik yaptırımlara getirilen eleştirilerden rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Bakanlık, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sözünün yaptırıma tabi tutulmadığını, "Öyle olsa törene katılan bütün öğrenciler hakkında işlem [yapılmış olması gerektiğini]" iddia etti.

MSB: "Ant metni değil, disiplinsizlik cezalandırılacak" MSB'nin eleştirlere yanıtında ant içme töreninde olanlar şöyle aktarıldı: “Sözkonusu metni okumak istediklerini amirlerine 7 defa iletmiş, yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metnin törende okunmasının mümkün olmadığı kendilerine defaten tebliğ edilmiştir. Askerliğin temeli disiplindir. [...] Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. “[...] Suç, kılıç çatmak veya ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen basını da davet etmek suretiyle alternatif yemin organize ederek disiplinsizlik yapmaktır. Eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel YDK’ya sevk edilmişlerdir. Bu personel, amirlerinin ikazlarına rağmen yürürlükten kaldırılmış olan metni, ısrarla emirlerin hilafına alternatif bir törenle okumak suretiyle TSK’yı kamuoyunda tartışmaya açmışlar, itibarını zedelemişlerdir."

Bundan sonra ne olacak?

MSB "kaynakları" soruşturma sonunda "organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel"in mevzuat kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edildi[klerini] ve YDK kararına göre hareket edileceğini" belirtti.

Arka plan 2024'te hepsi kadın olan Deniz, Hava ve Kara Harp Okulları'ndan birincilikle mezun olan üç teğmenden Ebru Eroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Ankara’daki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Askerlik Yemini"nin okutulmasını üstlenmişti. TSK'de silah kuşanan bütün askerlerin okudukları Askerlik Yemini, Harp Okulları mezuniyet törenlerinde ilk kez 30 Ağustos 2024'te okutuldu. Bu yıla gelinceye kadar mezuniyet törenlerinde geleneksel olarak okutulan "Subay Yemini" Erdoğan'ın hazır bulunduğu tören programından çıkartıldı. Resmi programın sona ermesinin ardından Erdoğan Harp Okulu'na yaptırılan caminin açılışı için alandan ayrıldıktan sonra, mezunların aileleri henüz tören alanındayken 960 mezunun yarısına yakını yeni kuşandıkları kılıçlarını çekip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını tekrar ederek resmi mezuniyet töreninin gerçekleştirildiği stadyumunun ortasında bir çember oluşturdular. Okul birincisi Eroğlu bu kez "Laik Demokratik Cumhuriyet"i koruma vurgusu içeren "Subay Yemini"ni arkadaşlarına okuttu. Rejimin ortağı MHP’den bu "alternatif yemin töreni"ne tepki gelmedi. Ayrıca teğmenlerin eylemini savunan bir açıklama yapıldı. Aynı açıklamada Erdoğan’ın bütün ordunun Başkomutanı olduğu belirtildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 4 gün sonra yazılı bir açıklamayla konunun araştırılmasını istedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel teğmenleri savundu. "Mustafa Kemal'in askerleri demeyip, Trikopis'in askerleriyiz mi demelerinin istendiğini" sordu. Önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise olanları "militarizm" olarak niteledi.

(AEK)