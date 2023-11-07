Kılıçdaroğlu X profilini güncelledi: CHP 7. Genel Başkanı

4-5 Kasım'da yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X'teki profil bilgisini değiştirdi.

KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA KAYBETTİ CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

Kılıçdaroğlu'nun daha önce "CHP Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası | Bay Kemal" olan profil bilgisi, "CHP 7. Genel Başkanı" olarak güncellendi.

CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak seçilen Özgür Özel ise "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı" yazılı X profil bilgisini henüz değiştirmedi.

Özgür Özel kimdir?

(VC)