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Yayın Tarihi: 7 Kasım 2023 10:16
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2023 10:29
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Kılıçdaroğlu X profilini güncelledi: CHP 7. Genel Başkanı

CHP Genel Başkanlığı seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya profilindeki "CHP Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası | Bay Kemal" yazısını değiştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/07/kilicdaroglu-x-profilini-guncelledi-chp-7-genel-baskani.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

4-5 Kasım'da yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X'teki profil bilgisini değiştirdi.  

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Kılıçdaroğlu'nun daha önce "CHP Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası | Bay Kemal" olan profil bilgisi, "CHP 7. Genel Başkanı" olarak güncellendi.

CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak seçilen Özgür Özel ise "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı" yazılı X profil bilgisini henüz değiştirmedi.

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(VC)

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