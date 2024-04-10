Kılıçdaroğlu ve Dündar arasında "geçmişten geleceğe" tartışması

Gazeteci Uğur Dündar'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili eleştirdiği eski CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dündar'a hitaben sosyal medyadan açık mektup paylaştı.

"Geçmişe ve geleceğe not düşelim!" diyen Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

"Siz hiç değişmemişsiniz! Hala 1970’lerde, 80’lerde, 90’larda yaptığınızı yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer olmaz!

"Toplumun inanç ve değerleri ile siz ve temsil ettiğiniz kimliğiniz, mıknatısın iki ayrı kutbu gibisiniz. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve toplumsal barışa yaklaştıkça seçimlerde broşürlerimizi dağıtan başörtülü kardeşlerimiz, bütün kırgınlıklarını unutan Kürt kardeşlerimiz, vatanperverlik çatısı altında bütünleştiğimiz sağcı kardeşlerimiz, kısacası bu ülkenin ötekileri bizden uzaklaşıyor. Buna müsaade edemeyiz. Belki biraz kırıcı oldu ama kusura bakmayın Uğur Bey bunlar gerçekler. Bana, canlı yayınlarda dış devletlerin ajanı olup olmadığımı soracak kadar dengenizi yitirdiniz, ses çıkarmadım. Şahsıma dilediğiniz kadar saldırabilirsiniz ama kardeşliğimizi dinamitlemenize müsaade etmem. Kendi adaylığımı dayatmak için siyasi rüşvet dağıttım iddialarınıza susarım ama 6'lı masa bileşenlerine "siyasi rüşvet aldınız" imasına susmam, bu birlikteliği bozdurmam!"

Geçmişe ve Geleceğe Not düşelim!

Sayın Uğur Dündar'a açık mektubumdur…



Sağdan soldan vatan evlatlarının idamlarıyla sonuçlanan 68 kuşağı fırtınasında gemisine dalga vurmamış Uğur Dündar, 1980 darbesinin "Bizim Uğur"u, TRT Genel Müdürü…



Bizim kuşağın onur abidelerinden… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 9, 2024

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından Uğur Dündar da "Hırsınız size yalan da söyletmiş" diyerek yanıt verdi:

"Acaba Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun X hesabı kötü niyetli birilerince ele geçirilmiş olabilir mi?

"Zira size hakaret etmedim, iftira atmadım, kişilik haklarınıza saldırmadım, özel hayatınıza lâf etmedim. Sadece yerel seçim sonuçlarının, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kendi adaylığınızı dayatmak yerine, Sayın Ekrem İmamoğlu veya Sayın Mansur Yavaştan birini aday göstermiş olsaydınız, onların seçimi rahatlıkla kazanabileceğini gösterdiğini belirttim."

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

Bana açık mektup yazmışsınız.

Ancak kullandığınız kaba üslubun yanı sıra, mektubunuzun iftira ve yalanlarla dolu içeriğini okuyunca

"Acaba Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun X hesabı kötü niyetli birilerince ele geçirilmiş olabilir mi?" diye düşünmekten… — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) April 9, 2024

Uğur Dündar ne demişti?

Sözcü TV’de yayınlanan ‘Sözcün Gücü’ adlı programda Uğur Dündar, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek şöyle demişti:

“Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarihi bir fırsatı kaçırmışız, eğer sayın Ekrem İmamoğlu’na siyaset yasağının getirildiği gün sayın Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’ya gitmek yerine, sayın Meral Akşener gibi Saraçhane’ye gelmiş olsaydı ve orada sayın Ekrem İmamoğlu’nun kolunu kaldırarak ‘İşte bizim Cumhurbaşkanı adayımız sayın İmamoğlu’dur, hodri meydan, gelin bakalım yasağınızı koyun’ ya da sayın Mansur Yavaş’ın aynı şekilde bir vesile ile kolunu kaldırıp ‘Cumhurbaşkanı adayımız budur ’demiş olsaydı şimdi biz bambaşka bir Türkiye’de olacaktık ve bambaşka şeyleri konuşuyor olacaktık. Buna bence Kemal Kılıçdaroğlu’nun hiç hakkı yokmuş, Türk toplumuna çok büyük bir fırsatı kaçırttı ve iyilik etmedi. Tarih onu affetmeyecek.”

(AÖ)