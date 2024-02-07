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Yayın Tarihi: 7 Şubat 2024 18:05
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2024 18:17
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Kılıçdaroğlu: Partime desteğim tamdır

CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel seçimlere değindi, "2019 yerel seçimlerinde umudu nasıl yeşerttiysek ve devletleşmiş bir partiye karşı milletin kaçınılmaz zaferinin ilk tohumlarını nasıl attıysak, partimiz bütün bileşenleri ile bu seçimlerde de gerekeni yapacak ve bütün büyük şehirleri kazanacaktır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kılıçdaroğlu: Partime desteğim tamdır
*Fotoğraf: AA/arşiv

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine destek vermediği eleştirilerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı "X"ten açıklama yapan Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere vurgu yaptı ve partisine olan desteğini tekrar etti. 

Dört maddelik açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse bana, partimin kurumsal kimliğini, kasaba kurnazlığı ile çiğnetemez ve yıprattıramaz. Ülke gündemini asılsız iddia ve iftiralar ile değiştirmenin anlamı yoktur" dedi. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

Kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tutanlara…   

1) Cumhuriyet Halk Partisi’nin -ben dahil- bütün Genel Başkanları, milletin menfaatlerini ve partisinin çıkarlarını kendi canlarından dahi önde tutar ve canlarını bu uğurda santim sakınmazlar.    

2) Hiç kimse bana, partimin kurumsal kimliğini, kasaba kurnazlığı ile çiğnetemez ve yıprattıramaz! Partimiz 100 yıllık bir çınardır, çok saygın bir Genel Başkan’ı, üzerinde üye ve delege iradesinin tecelli ettiği Parti Meclisi, emektar ve vatansever parti örgütleri vardır.   

3)  2019 yerel seçimlerinde umudu nasıl yeşerttiysek ve devletleşmiş bir partiye karşı milletin kaçınılmaz zaferinin ilk tohumlarını nasıl attıysak, partimiz bütün bileşenleri ile bu seçimlerde de gerekeni yapacak ve bütün büyük şehirleri kazanacaktır. Bu bağlamda, desteğim Tamdır! Arzum budur!   

4) Ülkemizin gündemi; milletin altında ezildiği enflasyon, anayasamıza darbe yapacak kadar bozulmuş hukuk sistemi, arifesinde olduğumuz ve kazanılmasının hayati önem taşıdığı yerel seçimlerdir. Ülke gündemini asılsız iddia ve iftiralar ile değiştirmenin anlamı yoktur.

(RT)

Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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