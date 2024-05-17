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Yayın Tarihi: 17 Mayıs 2024 11:33
 ~ Son Güncelleme: 17 Mayıs 2024 12:01
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Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına 'dokunulmazlık' tepkisi: 'Evet' dediniz

Kılıçdaroğlu, Kobanî Davasında verilen mahkumiyet kararlarının ardından, "Adalet terazisi bugün bir kez daha kırıldı" dedi. Sosyal medyadan, "Kürt vekillerin dokunulmazlıklarını kaldırırken adalet teraziniz neredeydi?" tepkisi geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına 'dokunulmazlık' tepkisi: 'Evet' dediniz
Fotoğraf: AA

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kobani Davasında mahkumiyet kararlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamaya başta DEM Partili Meral Danış-Beştaş olmak üzere sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. 

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından verilen cezalarla ilgili olarak, "Adalet terazisi bugün bir kez daha kırıldı… Yasama, yürütme ve yargının tek bir adama teslim edildiği her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de maalesef hak arama kapısı haklıya ve mazluma kapalı, diktatörlerin çıkarlarına ve yakınlarına hizmet eder hale geldi. Hiç kimse unutmasın, bugün verilen bütün kararların geçerliliği otoriter hükümetin iktidar süresi kadardır. Vicdanlarda ve milletimiz nezdinde bu kararların hiçbir hükmü yoktur. Bunun içindir ki dikta rejimleriyle el sıkışılmaz ve sistemin aparatı olunmaz! Bütün bu olanlar normal değildir, vicdani de ahlaki de değildir. Otoriter yönetimle mücadele etmek bu yoldaki tek seçeneğimizdir. Bütün demokratların bu gerçeği görmesi gerekir" dedi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise bu paylaşımı alıntılayarak, “Adalet terazisi ‘anayasaya aykırı ama evet’ deyip dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet dediğinizde ilk kırılma gerçekleşti…” diye yazdı.

(AÖ)

Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Bektaş Kobanî davası dokunulmazlığın kaldırılması
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