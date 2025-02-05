'Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası' nedeniyle yargılanan Merdan Yanardağ beraat etti

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, dönemin Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast yapmak için bir grubun Gürcistan’dan Türkiye’ye girdiği yönündeki iddiası nedeniyle yargılandığı davada beraat etti.

MLSA’dan Eylem Sonbahar’ın aktardığına göre Yanardağ’ın ‘halkı yanıltıcı bilgiyi yayma (TCK 217/A)’ suçlamasıyla yargılandığı davanın beşinci duruşması İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Yanardağ'ın katılmadığı duruşmada avukatı Bilgütay Hakkı Durna hazır bulundu. 10 Aralık'taki duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirten duruşma savcısı, "sanığın tanınmış gazetecilerden olması nedeniyle paylaşımlarının önem atfettiği, paylaşılan içeriğin yanıltıcı olabileceği ihtimali ve bu yanıltıcılığın paylaşılan haber içeriğinin önemi gereği kamu barışını bozmaya elverişli ve halk nezdinde korku ve panik durumuna sebep olabilecek bir içerik olması" gerekçesiyle Yanardağ'ın cezalandırılmasını talep etti.

Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, "Mütalaa soyut ve dayanaksızdır. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, suç kastı ile hareket edildiğini gösterir her türlü şüpheden uzak, kesin ve yasal delil bulunmaması ve yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Merdan Yanardağ'ın beraatine karar verdi.

Ne olmuştu? Merdan Yanardağ, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast yapmak için bir grubun Gürcistan’dan Türkiye’ye geldiğini iddia etti. Yanardağ, firari olarak Gürcistan’da yaşayan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ün Türkiye’de affedilme karşılığında bunu organize ettiğini söyledi. Suikastın Samsun mitinginde olabileceğini ifade etti. Yanardağ, "Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiği belirtiliyor” diye yazdı. Kılıçdaroğlu da mitinge çelik yelek ve uzun namlulu silah taşıyan korumalarla çıktı. İddia üzerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A Maddesi'nde düzenlenen “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlamasıyla Yanardağ hakkında resen soruşturma başlattı. Savcılık Yanardağ’ı “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alınmak üzere ifadeye çağırdı. Daha sonra da dava açtı.

'Kılıçdaroğlu'na suikast’ iddiasını ortaya atan Merdan Yanardağ ifade verdi

(HA)