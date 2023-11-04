Kılıçdaroğlu: İnşallah sonraki kurultayda yeni genel başkanımı alkışlayacağım

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkanının seçileceği 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu’nda devam ediyor.

Divan başkanlığına seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" vurgulu konuşmasından sonra mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu söz aldı.

Partisinin genel başkanlığına bir kez daha aday olan Kılıçdaroğlu'nun konuşması özetle şöyle:

"Hiç kimse kendisini partinin üstünde göremez"

"Bu yıl, CHP'nin 100. yılı. Yani 2. yüzyılın başlangıcındayız. 100 yıllık bir tarih, bugüne kadar pek çok kişinin, tarihçinin, sosyoloğun ortaya koyduğu gerçeklerle bize şunu gösterdi, 100 yıllık tarih, her siyasi partiye nasip olmaz. Kapatıldık, arşivlerimize el konuldu, genel başkanlarımız tutuklandı, yılmadık, direndik ve 100. yılımızı şimdi kutluyoruz."

"Üç temel noktayı ifade edeyim: Bir, partinin yükünü taşıyan, örgütlerdir. İki, kimse, örgütün otoritesini, gücünü, dayanışma ruhunu sarsamaz. Üç, ben dahil hiç kimse kendisini partinin üstünde asla göremez. Bu parti, bütün kurultaylarında tartışarak ve güçlenerek çıkmıştır. Yine güçlenerek çıkacaktır."

CHP Kurultayı hakkında neler biliyoruz?

7 madde

"Bir de Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloyu 7 madde halinde bilginize sunacağım, örgütümün bu 7 maddeyi Türkiye coğrafyasının her yerinde seslendirmesini istiyorum.

1 - Anayasa fiilen askıya alınmıştır. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yoktur.

2 - Saray devleti, çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya, güçler ayrılığı ilkesi bitmiştir.

3 - Yoksulluğu yaymak, milyonları yardıma muhtaç hale getirmek saray devletinin politikasına dönüşmüştür. Yoksulluk, kabullenilen bir kültüre dönüşmek üzeredir.

4 - Türkiye fiilen yarı açık cezaevine döndü. Gazeteciler görevini yapamaz halde. Tolga Şardan'a, Can Atalay'a, Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a, Tayfun Kahraman'a, Çiğdem Mater'e, Mine Özerden'e, Yiğit Ali Ekmekçi'ye ve Barış Pehlivan'a selam gönderiyoruz. Selam olsun size demokrasi kahramanları!

5 - İktidarda kalmak için her türlü hile ve sahtekarlığı yapma adeta sarayın meşhur politikası haline gelmiştir.

6 - Ülkenin dış politikası fiilen iflas etmiştir. Bir kan denizine dönüşen Filistin'de bile Türkiye'nin sözü geçmiyor.

7 - Yanlış dış politikanın bedeli olarak Türkiye bir sığınmacı deposu haline dönüşmüştür, para karşılığı dönüşmüştür! 85 milyonun iradesi, sığınmacı deposu olsun diye Avrupa'ya satılmıştır!"

"Sarayın meşruiyetinin sorgulanması gerek"

"Bu 7 madde, tablonun bir yüzüdür. Acıdır ama gerçektir. Sarayın ahlaki ve siyasi meşruiyetinin sorgulanması gerekir."

"Bu tablonun diğer yüzü, biz CHP'lilere verilen görevi göstermektir. Tablonun diğer yüzünde biz, bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek ve var olan sorunları çözmek durumundayız. Tarihin diğer yüzü bize sorumluluk yüklüyor."

"Asla ve asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Biz, umudumuzla, bilgimizle, birikimimizle tarihe yön vereceğiz. Atatürk'ün bir sözü vardır: 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır'. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim, bu salondakilerin umudunu yitirmeye hakkı yoktur."

"Sırtımdaki hançerler"

"Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım! Yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen, sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi! Seçim bitti. Kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler, uzun süredir değişmeyenlerdi! Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu!"

"Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zor demiştim. Vefalı olacaksın, sırtından hançerlemeyeceksin! "

"Yüzde 50 cinsiyet kotası getireceğiz"

"Kurultaydan 20-25 gün sonra tüzük kurultayı yapacağız. Değişim, yenilenme nasıl olur, sadece Türkiye değil, bütün dünya bunu öğrenecek. Cinsiyet kotası getireceğiz, yüzde 50! Varsanız, getireceğiz! Yığılma üyeliklere son vereceğiz. Milletvekilliği 3 dönemde sınırlanacak. Belediye meclis üyeliklerine ve ilk meclis üyeliklerine kontenjan getireceğiz. Aktif-pasif üye uygulamasını getireceğiz. Her yerde ön seçim olacak. Seçimlerde en başarılı olan, oyunu en çok artıran 5 ilin başkan, parti meclisi üyesi olacak."

"İnşallah aranızda oturup yeni başkanımı alkışlayacağım"

"Yeniyi, güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Köklü bir değişime beraber imza atmış olacağız. Hukuksal normu örgütümüz belirleyecek. İnşallah bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup, seçilen yeni genel başkanımı alkışlayacağım."

"Aldığım her görevi, bütün aksaklıklarına, eksikliklere rağmen, yerine getirmeye çalıştım. 36 saat ayakkabı çıkarmamak nedir bilirim. Bizim mücadelemiz hak mücadelesi. Benim kişisel mücadelem yok, gelirim bana yetiyor zaten. Tek isteğim, halkımın gönlünde taht kurmaktır. Bu genel başkan çalıştı desinler istiyorum. Bu ülkede dönüşümü sağlayacak olan bizleriz. Tarihi bir sorumluluk bizim sırtımızda."

"Yerel seçimler var. Daha Manisa'yı, Balıkesir'i, Bursa'ya alacağız. Kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yok. Biz Atatürk'ün izinden gideceksek kitabımızda umutsuzluk yok, mücadele var."

Karahasan da çekildi

Öte yandan, İlhan Cihaner'den sonra Ünal Karahasan da genel başkanlık adaylığından çekildi.

Yeterli imzayı bulamayan Karahasan yayınladığı mesajda, "Delege aritmetiği ile sonucu belli bu genel kurul mizansenine de itiraz ediyorum ve katılmıyorum” dedi.

(NT)