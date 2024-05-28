Kılıçdaroğlu hapishanedeki Demirtaş’ı ziyaret etti: İçerde olmasını doğru bulmuyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kobanî Davası'nda 42 yıllık hapis cezası verilen eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı bugün ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından açıklama yaptı, “Sayın Demirtaş sivil siyasetin öncüsü. Demirtaş’ın içerde olmasını doğru bulmuyorum” dedi.

“Kimse düşünceleri yüzünden hapse atılmasın”

Duvar’ın geçtiği habere göre, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki satır başları şöyle:

Sayın Demirtaş sivil siyasetin öncüsü. Türkiye'de herkesin huzur içinde, mutlu yaşamasını arzu ediyor. Türkiye'yi, dünya siyasetini yakından izliyor. Sayın Mızraklı da aynı şekilde. Dolayısıyla bizim görevimiz yeni bir siyaset dilini Türkiye'ye egemen kılmak. Türkiye'de bütün yurttaşların huzur içinde yaşamasını, barış içinde yaşamalarını, düşüncelerini özgürce dile getirmelerini arzu ediyoruz.Ben sayın Demirtaş'ı uzun süredir izliyorum. Kendisini yakından görmek, uzun bir sohbet gerçekleştirmemiz de benim açımdan son derece yararlı oldu.

Türkiye siyasetini de konuştuk. Komşularımızdaki gelişmeleri, dünya siyasetini konuştuk. Az önce de ifade ettim yeni bir siyaset diline ihtiyaç olduğunu dile getirdiler. Sivil siyasetin ne kadar önemli olduğu vurgulandı zaten. Dolayısıyla bu çerçevede bir değerlendirme yaptık.

Ben tabi Türkiye'de hiç kimsenin düşüncelerinden ötürü hapse atılmasını istemem. Düşünceyi saygıyla karşılarız, kendilerinin düşüncelerine katılırız katılmayız o ayrı bir şeydir. Ama bir kişinin düşüncelerini ifade etmesi son derece değerlidir. Ve demokrasilerde bu kaçınılmazdır, böyle olmalıdır.