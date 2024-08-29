ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 09:32
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2024 09:35
2 dk Okuma

Kılıçdaroğlu hakkında “suçu ve suçluyu övmekten” iddianame

İddianame, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun 2020'deki şikayet dilekçesi üzerine hazırlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kılıçdaroğlu hakkında “suçu ve suçluyu övmekten” iddianame

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, " zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 27. Dönem milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun 5 Şubat 2020'deki şikayet dilekçesi üzerine Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Suçlama: “Selahattin Demirtaş’ı övmek”

AA’nın haberine göre, iddianamede yer verilen şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde, “örgüt propagandası” suçundan verilen 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü savunuldu.

“YPG'yi özgürlük savaşçıları olarak gördü”

Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisinde "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" dediği aktarılan dilekçede, "Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça beyan etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yıldız, Yönter ve Aksu'nun şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 2016- 2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında “FETÖ ve PKK mensuplarını övdüğü” ileri sürüldü.

“Beyanları kamu düzenini bozmaya elverişli”

"Şüphelinin beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması nedeniyle atılı zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçunun unsurları itibariyle oluştuğu anlaşılmıştır" değerlendirmesine yer verilen iddianamede, Kılıçdaroğlu'nun "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçundan cezalandırılması istendi.

Savunma: Siyasi değerlendirme mahiyetinde

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in savunma dilekçesine de yer verildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkındaki soruşturmaya konu edilen beyanlarının, kişisel görüş çerçevesinde yapılmış siyasi değerlendirme mahiyetinde olduğu ifade edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu kimdir?
13. CUMHURBAŞKANI ADAYI
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir?
7 Mart 2023

(AS)

Kemal Kılıçdaroğlu suçu ve suçluyu övmek CHP MHP
ilgili haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya yanıt
15 Ağustos 2024
/haber/kilicdaroglu-ndan-fatih-altayli-ya-yanit-298597
Kılıçdaroğlu hapishanedeki Demirtaş’ı ziyaret etti: İçerde olmasını doğru bulmuyorum
28 Mayıs 2024
/haber/kilicdaroglu-hapishanedeki-demirtasi-ziyaret-etti-icerde-olmasini-dogru-bulmuyorum-295862
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E GÖNDERME
Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!"
25 Nisan 2024
/haber/kemal-kilicdaroglu-bu-duzenin-kurucusu-sarayla-muzakere-edilmez-mucadele-edilir-294622
Kılıçdaroğlu: Partime desteğim tamdır
7 Şubat 2024
/haber/kilicdaroglu-partime-destegim-tamdir-291560
13. CUMHURBAŞKANI ADAYI
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir?
7 Mart 2023
/haber/kemal-kilicdaroglu-kimdir-275286
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya yanıt
15 Ağustos 2024
/haber/kilicdaroglu-ndan-fatih-altayli-ya-yanit-298597
Kılıçdaroğlu hapishanedeki Demirtaş’ı ziyaret etti: İçerde olmasını doğru bulmuyorum
28 Mayıs 2024
/haber/kilicdaroglu-hapishanedeki-demirtasi-ziyaret-etti-icerde-olmasini-dogru-bulmuyorum-295862
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E GÖNDERME
Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!"
25 Nisan 2024
/haber/kemal-kilicdaroglu-bu-duzenin-kurucusu-sarayla-muzakere-edilmez-mucadele-edilir-294622
Kılıçdaroğlu: Partime desteğim tamdır
7 Şubat 2024
/haber/kilicdaroglu-partime-destegim-tamdir-291560
13. CUMHURBAŞKANI ADAYI
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir?
7 Mart 2023
/haber/kemal-kilicdaroglu-kimdir-275286
Sayfa Başına Git