Kılıçdaroğlu: Devletin temeli sarsıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu tutuklanan gazeteci Elif Akkuş'un, TRT'de uzun yıllar çalışan bir gazeteci olduğunu ve davasını yakından izleyeceklerini söyledi.

TRT'nin 25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş tutuklandı

100. yıl kutlamaları

Cumhuriyet’in 100. Yıl kutlamalarına değinen Kılıçdaroğlu, Filistin’deki savaş nedeniyle şenliklerin bazılarının iptal edilmesini eleştirdi:

“Biz 100 yıl sonra mı bir daha şenlik yapacağız? Bunlar şenliği başka türlü anlıyorlar. Şenlik; anmak, yüzüncü yılı kutlamak, bilim insanlarının, sanatçıların, esnafın konuşması, gençlerin sokaklarda yürümesi, meşale taşıması, Anıtkabir'i ziyaret etmek, şehitlerimizin mezarını ziyaret etmek, eğlenmek, gülmek demek. Dolayısıyla 100'üncü yılı kutlamak demek. Göreceksiniz bizim belediyelerin olduğu yerlerde bütün sokaklar, caddeler kırmızı beyaz olacak. Cumhuriyetimizi sevinçle, coşkuyla kutlayacağız.”

“Yargı içinde çeteler” iddiası

Geçen hafta İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısının, Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazdığı dilekçeyi gündeme getirdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, dilekçede, yargı içinde çetelerin oluştuğunun yer aldığını söyledi:

“100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, bir başsavcı Ankara'ya dilekçe yazıp 'Yargının içinde çeteler oluştu' dememiştir. Eğer bu noktaya gelmiş ve bir savcı 'Yargının içinde çeteler oluştu' diyorsa bıçak kemiğe dayandı demektir. Yani devletin temelinin sarsıldığını hepimiz kabul etmeliyiz. Bunu dillendirdim.

Mektubun can alıcı noktalarını okudum, arkasından habere erişim engeli getirdiler. Kimse duymasın, siz istediğiniz kadar söyleyin. Şu anda ister Hakkari'ye ister Trabzon'a ister Kırıkkale'ye, nereye giderseniz gidin 'Türkiye'de adalet var mı?' diye sorun; hepsi diyecek ki 'Hayır, adalet yoktur'.

Adaletin olmadığını biliyoruz. Ama yürekli bir savcının bunu dillendirmesi, bizim adalet tarihimiz açısından da çok önemlidir. Bu dilekçe, ileride yargı tarihini yazacaklar için de önemli bir belge olarak önümüzde duruyor.

Hatta öyle ki oluşan çetelerin, FETÖ'nün çetelerine rahmet okutacak düzeye geldiğini de dilekçesinde yazmak durumunda kaldı. Türkiye çalkalanıyor ama o hakimlerin tamamı yerinde duruyor. Savcıların ne olduğu belli değil. Mal varlığı araştırması yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyoruz, ama bunların hepsi duruyor.”

Adliyeye, camiye, kışlaya siyasetin girdiğini savunan Kılıçdaroğlu, “Birilerinin isteği üzerine istedikleri kişiyi mahkum ettirdiler, istediği kişiyi serbest bıraktılar ve bugün Türkiye ciddi bir sorunla karşı karşıya” dedi. (AS)