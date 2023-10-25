Kılıçdaroğlu, AYM'nin Atalay kararını değerlendirdi: Karar derhal yerine getirilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabı X’ten açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesinin, Hatay Milletvekili Can Atalay için verdiği hak ihlali kararı, ülkemizde kırıntısı kalan demokrasi ve yargı bağımsızlığı için hayati öneme sahiptir.

“İlk derece mahkemesi kanunların da emrettiği üzere, bu kararı derhal yerine getirmeli, ülkemiz bu utançtan kurtulmalıdır.”

AYM, CAN ATALAY İÇİN HAK İHLALİ KARARI VERDİ Avukat Taşçı: Gecikmiş bir karar olsa da hukuk kırıntısının olduğunu gösteriyor

Ne olmuştu? Gezi Davası'nda yargılanan Can Atalay'a, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 25 Nisan 2022'de 18 yıl hapis cezası verildi. İstinaf Mahkemesi'nin 28 Aralık 2022'de verilen mahkûmiyet kararını onamasından sonra karar temyiz edildiğinden dava dosyası Yargıtay'a gönderildi. Can Atalay, 14 Mayıs seçiminde 75 bin 720 oyla TİP Hatay Milletvekili seçildi. 25 Mayıs'ta mazbatası avukatı tarafından alınan Can Atalay için aynı gün UYAP üzerinden ve 26 Mayıs'ta doğrudan Yargıtay'a tahliye başvurusunda bulunuldu. Ancak önce Yargıtay 3. Ceza Dairesi 13 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği emsal kararları yok sayarak oy birliğiyle tahliye talebini reddetti. Bu karara karışık yapılan itirazı da Yargıtay 4. Ceza Dairesi bire karşı dört oyla reddetti ve 3. Ceza Dairesi'nin kararını yerinde buldu. Karar üzerine Atalay'ın avukatları 21 Temmuz'da adil yargılanma hakkı ile seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğini belirterek AYM'ye bşvurdu. Ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi 28 Eylül'de aynı davada Osman Kavala'nın müebbet, Can Atalay, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden'in 18 yıl ağır hapis cezalarını onadı.

(RT)