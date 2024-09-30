Kıbrıslılar, İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırılarını ‘kolaylaştırmakla’ suçladıkları İngiltere kontrolündeki Akrotiri (Ağrotur) Üssü önünde dün (29 Eylül) savaş karşıtı miting düzenledi.

Londra merkezli The Guardian gazetesinden Helena Smith’in haberine göre, Kıbrıs Barış Konseyi’nin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce protestocu “Savaşa hayır” ve “Dışarı, dışarı, İngiliz üsleri dışarı” sloganlarıyla üssün önünde toplandı.

#Kıbrıs’taki İngiltere üssü önünde savaş karşıtı miting



📍“Kıbrıs hükümeti savaşa karşı tavır almadı. İngiliz üslerine sağladığı kolaylıklara karşıyız; bu üsler, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki savaşını dolaylı olarak destekliyor.”



📹: @TCosteas



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Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) yetkilisi Haris Karamanou, mitingde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Buradayız, Akrotiri’deki İngiliz Hava Kuvvetleri üssünün hemen dışındayız, çünkü buradaki İngiliz casus uçakları, İsrail işgal güçlerine Gazze'deki ‘operasyonlar’ hakkında bilgi toplamada yardımcı oluyor. Ayrıca yüzlerce ton bomba ve mühimmat buradan geçerek Gazze’nin tamamen yok edilmesine katkı sağlıyor.”

The Guardian’a konuşan insan hakları avukatı Nicoletta Charalambidou ise “Kıbrıs hükümeti savaşa karşı net bir tavır almadı. Hükümetin İngiliz üslerine sağladığı kolaylıklara karşıyız; bu üsler dolaylı olarak İsrail’in Filistin, Gazze ve Lübnan’daki savaşını destekliyor” ifadelerini kullandı.

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“Kıbrıs bir saldırı hedefi olabilir”

Kıbrıs Barış Konseyi, miting öncesinde yaptığı açıklamada, Kıbrıs hükümetinin savaş karşısında net bir duruş sergilemesi gerektiğini, aksi takdirde ülkenin saldırıların hedefi olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu günlerde Akrotiri Üssü çevresinde büyük askeri faaliyetler dikkat çekiyor. ABD askeri güçlerinin, geniş çaplı bir savaşın hazırlığı kapsamında Kıbrıs’ta yoğunlaşması, ülkemizin bir saldırı hedefi olabileceği endişesini artırıyor.”

Bu açıklama, Birleşik Krallık’ın bölgedeki “acil müdahale ekiplerini” güçlendirdiğini ve Lübnan’dan toplu tahliyelere hazırlık için adaya 700 asker sevk ettiğini duyurmasından birkaç saat sonra gelmişti.

*İngiltere'nin Kıbrıs'taki askeri üsleri Ağrotur ve Dikelya'nın haritadaki konumu

(VC)