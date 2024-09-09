ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2024 20:13
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2024 21:20
3 dk Okuma

Kibar’ın öldürülmesi ve Koyuncu’nun tutuklanması İstanbul’da protesto edildi

“Metin Lokumcu hocamıza, Reşit Kibar’a sözümüz olsun: Derelerimiz özgür akacak. Dursun Ali’nin sözlerini tekrar ediyoruz: Bir kişi bile ağaçlarımızı kesmek için ormanlarımıza giremeyecek.”

Ali Dinç

Ali Dinç

Ali Dinç

Görseli Büyüt
Kibar’ın öldürülmesi ve Koyuncu’nun tutuklanması İstanbul’da protesto edildi
Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz/bianet

Doğa ve yaşam savunucusu Reşit Kibar’ın öldürülmesi ve Artvin Halkevi Yöneticisi Dursun Ali Koyuncu’nun tutuklanmasını protesto etmek için demokratik kitle örgütleri, bugün Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde bir araya geldi.

Eylemde sık sık “Hepimiz Reşit’iz, öldürmekle bitmeyiz”, “Dursun Ali serbest bırakılsın” sloganı atıldı.

Basın açıklamasında Halkevleri imzalı “Reşit Kibar’ın hesabını soracağız, Dursun Ali’yi alacağız” pankartı açıldı.

Halkevleri’nin çağrıcı olduğu eyleme, Türkiye İşçi Partisi (TİP), DİSK/Enerji-Sen ve Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) destek verdi.

“Dursun Ali elleriyle toprağı kazdı”

6 Şubat depremlerinde annesi Hatice Can ve babası Mithat Can’ı kaybeden avukat Eren Can, basın açıklamasından önce söz alarak şöyle dedi:

“Karanlık bir dönemden geçiyoruz. 6 Şubat depremlerini yaşadık. Şimdi de yaşam savunucusu bir arkadaşımızı kaybettik, bir arkadaşımız ise tutuklandı. Dursun Ali Koyuncu, Antakya’daki depremde arama-kurtarma ekibindeydi. Elleriyle toprağı kazdı. Ben şuna şahidim ki AFAD yokken, devlet yokken, bizler kaderimize terk edilmişken Dursun Ali oradaydı.”

Can’ın ardından Umut-Sen temsilcisi Murat Bostancı ve SODAP MYK Üyesi Orhan Kok konuşma yaptı.

"Doğayı yaşamı savunmak suç değildir"

Halkevleri GYK Üyesi Selcan Adıyaman'ın okuduğu basın açıklaması özetle şöyle:

"Bildiğiniz üzere 3 Eylül tarihinde Artvin’in Hopa ilçesi Cankurtaran Mevkiinde ağaç kesimine başlanmasını engellemeye çalışan halka silahlı saldırıda bulunulmuş, açılan ateş sonucunda Reşit Kibar arkadaşımız hayatını kaybederken yöre halkından Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu yaralanmıştı.

Bu saldırının ve Reşit Kibar’ın katlinin ardından Türkiye’nin dört bir yanında doğa ve yaşam savunucuları saldırıya tepki göstermek, Reşit Kibar’ın katledilmesinin tüm sorumlularının hesap vermesini sağlamak, orman katliamlarına, doğanın yağmasına son vermek için bir araya geldik.

Artvin Halkevi yöneticimiz Dursun Ali Koyuncu Hopa’daki evinden gözaltına alındı. Dursun Ali Koyuncu Reşit Kibar’ın katledildiği saldırının orada bulunan diğer köylülerle birlikte hedefindeydi ve saldırının tanığıydı. Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma için Dursun Ali Koyuncu’yu Artvin’e götürdüler ve hızlıca tutukladılar.

Dursun Ali Koyuncu ne yapmıştı?

3 Eylül tarihinde Reşit Kibar’ın ve yaralıların getirildiği Hastane önünde yaptığı konuşma nedeniyle kamu görevlisine hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik,

6 Eylül tarihinde Borçka Orman İşletmesine dilekçeye verirken işletme önüne yazılan "katiller hesap vereceksiniz" yazısı nedeniyle yine hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik, ayrıca kamu malına zarar.

Tüm bu suçlamalara rağmen biz biliyoruz ki ormanları, doğayı yaşamı savunmak suç değildir. Reşit Kibar’ın katlinin sorumlularının hesap verilmesini istemek suç değildir.

Bu talan ve yağmanın kimlerin çıkarını gözeterek, hangi amaçla yapıldığını da çok iyi biliyoruz. Artvin'de Cerattepenin kalbini söken, İşkencedere vadisini talana açan, Akbelen'i yağmalayan, Heslerle, Jeslerle, derelerimizi kurutan, maden faaliyetleri ile sularımızı zehirleyip, yaşam alanlarımızla beraber yaşam hakkımızı da elimizden alan çetelerin ve yağmacıların karlarına kar katması için yapılan tüm bu saldırıların önü iktidar tarafından açılıyor, biliyoruz.

Ormanları, doğayı, yaşamı, kamuyu yağmalayanlar; Reşit Kibar’ın katlinin sorumluları da suçlarını biliyorlar."

(TY/AD)

Haber Yeri
İstanbul
dursun ali koyuncu reşit kibar Hopa artvin
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

Devamını Göster
ilgili haberler
"Reşit Kibar: Herkesin abisi, dayısı"
5 Eylül 2024
/haber/resit-kibar-herkesin-abisi-dayisi-299335
Emine Büyüknohutçu’dan Reşit Kibar ile ilgili açıklama
5 Eylül 2024
/haber/emine-buyuknohutcudan-resit-kibar-ile-ilgili-aciklama-299325
Hopa'da Reşit Kibar için kitlesel cenaze töreni
4 Eylül 2024
/haber/hopa-da-resit-kibar-icin-kitlesel-cenaze-toreni-299312
"Dün Metin Lokumcu bugün Reşit Kibar, direnişleri direnişimizdir”
4 Eylül 2024
/haber/dun-metin-lokumcu-bugun-resit-kibar-direnisleri-direnisimizdir-299304
Artvin'de Reşit Kibar’ı öldüren Muhammet Ustabaş tutuklandı
4 Eylül 2024
/haber/artvin-de-resit-kibari-olduren-muhammet-ustabas-tutuklandi-299301
Hopa'da halk öldürülen köylü Reşit Kibar için sokağa çıktı
3 Eylül 2024
/haber/hopa-da-halk-oldurulen-koylu-resit-kibar-icin-sokaga-cikti-299292
Artvin’deki orman nöbetine silahlı saldırıda iki gözaltı
3 Eylül 2024
/haber/artvindeki-orman-nobetine-silahli-saldirida-iki-gozalti-299282
Artvin’de köylülerin orman nöbetine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
3 Eylül 2024
/haber/artvinde-koylulerin-orman-nobetine-silahli-saldiri-1-olu-2-yarali-299264
Artvin Cankurtaran'da ağaç kesimine karşı çıkan köylülere gözaltı
8 Temmuz 2024
/haber/artvin-cankurtaran-da-agac-kesimine-karsi-cikan-koylulere-gozalti-297254
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
“Dursun Ali Koyuncu, yıllardır maden şirketlerine karşı mücadele ediyor"
9 Eylül 2024
/haber/dursun-ali-koyuncu-yillardir-maden-sirketlerine-karsi-mucadele-ediyor-299434
ilgili haberler
"Reşit Kibar: Herkesin abisi, dayısı"
5 Eylül 2024
/haber/resit-kibar-herkesin-abisi-dayisi-299335
Emine Büyüknohutçu’dan Reşit Kibar ile ilgili açıklama
5 Eylül 2024
/haber/emine-buyuknohutcudan-resit-kibar-ile-ilgili-aciklama-299325
Hopa'da Reşit Kibar için kitlesel cenaze töreni
4 Eylül 2024
/haber/hopa-da-resit-kibar-icin-kitlesel-cenaze-toreni-299312
"Dün Metin Lokumcu bugün Reşit Kibar, direnişleri direnişimizdir”
4 Eylül 2024
/haber/dun-metin-lokumcu-bugun-resit-kibar-direnisleri-direnisimizdir-299304
Artvin'de Reşit Kibar’ı öldüren Muhammet Ustabaş tutuklandı
4 Eylül 2024
/haber/artvin-de-resit-kibari-olduren-muhammet-ustabas-tutuklandi-299301
Hopa'da halk öldürülen köylü Reşit Kibar için sokağa çıktı
3 Eylül 2024
/haber/hopa-da-halk-oldurulen-koylu-resit-kibar-icin-sokaga-cikti-299292
Artvin’deki orman nöbetine silahlı saldırıda iki gözaltı
3 Eylül 2024
/haber/artvindeki-orman-nobetine-silahli-saldirida-iki-gozalti-299282
Artvin’de köylülerin orman nöbetine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
3 Eylül 2024
/haber/artvinde-koylulerin-orman-nobetine-silahli-saldiri-1-olu-2-yarali-299264
Artvin Cankurtaran'da ağaç kesimine karşı çıkan köylülere gözaltı
8 Temmuz 2024
/haber/artvin-cankurtaran-da-agac-kesimine-karsi-cikan-koylulere-gozalti-297254
diğer yazıları
EMEKLİ MECLİSİ'NDEN EYLEM
Emekliler, TÜİK binasına domates fırlattı
6 Eylül 2024
Emekliler, TÜİK binasına domates fırlattı
İstanbul'da otizmli gence şiddet: “Cezasızlık, şiddeti sistematikleştiriyor”
5 Eylül 2024
İstanbul'da otizmli gence şiddet: “Cezasızlık, şiddeti sistematikleştiriyor”
ERİŞİLEBİLİR TUVALETLER VE SOSYAL YAŞAM
"Engelliler en basit haklar için bile mücadele etmek zorunda"
3 Eylül 2024
"Engelliler en basit haklar için bile mücadele etmek zorunda"
AKCANLAR TEKSTİL İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİNDE 12. GÜN
"Bu direniş hiçbir zaman yıkılmayacak"
28 Ağustos 2024
"Bu direniş hiçbir zaman yıkılmayacak"
GÖRME ENGELLİ EBEVEYNLER ANLATIYOR
"'Bakamazsınız siz' diyenler şimdi bizden gururla bahsediyor"
26 Ağustos 2024
"'Bakamazsınız siz' diyenler şimdi bizden gururla bahsediyor"
Sayfa Başına Git