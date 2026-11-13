KHK TV’den iki gazeteci ve bir muhasebeci tutuklandı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 Kasım’da gözaltına alınan KHK TV editörü Ahmet Erkan Yiğitsözlü, gazeteci Tuba Demir ve muhasebeci Servet Topuz, üç günlük gözaltı sürecinin ardından 12 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan KHK Platformları Sözcüsü Münir Korkmaz ile bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15. kez gözaltına alınan Yiğitsözlü’ye gıda alışverişlerden depremde yaptığı yardımlara ve KHK TV’nin gazetecilik projelerine kadar çeşitli para transferleri soruldu.

Gıda alışverişleri ve deprem yardımları soruldu

Yiğitsözlü 9 Kasım’da Ankara’da, Korkmaz ise aynı gün Adana’daki evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı. Her iki isim de soruşturmanın yürütüldüğü Osmaniye’ye götürüldü.

Gözaltı sürecinde avukatlarla görüşmelere 24 saat kısıtlama getirildi. Yiğitsözlü’nün ifadesi 11 Kasım gecesi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alındı.

Polis, Yiğitsözlü'nün banka hareketleri, dijital yazışmaları ve diğer kişilerle ilişkilerini suçlama konusu yaptı.

Yiğitsözlü’nün aralarında Korkmaz, Demir ve Topuz’un da bulunduğu kişilerle birlikte “örgüt adına fon toplama, fon sağlama ve fon kullanma” faaliyetlerinde bulunduğunu ileri sürdü.

Yiğitsözlü ise suçlamaları reddederek “Tespiti yapılan para transferleri hayatın olağan akışında var olan hususlardır” dedi.

Sorguda, 2023 ve 2024 yıllarında gıda alışverişleri için yapılan para transferleri gündeme geldi. Yiğitsözlü’ye, 30 Mayıs 2023’te “3 bidon Erbaa salamura asma yaprağı ücreti” açıklamasıyla gönderdiği 1000 TL ve 5 Eylül 2024’te domates salçası ile asma yaprağı için gönderdiği 1550 TL soruldu.

Polis, Topkaya'nın KHK ile kamu görevinden ihraç edildiğini, hakkında adli işlem kaydı bulunduğunu ve Tokat'tan Osmaniye'ye kargo kaydı tespit edilemediğini belirtti.

Yiğitsözlü, söz konusu ürünleri satın aldığını, kendi adına gönderildiğini hatırladığını ve otobüsle ulaştırılmış olabileceklerini söyledi.

Yine bir başka kişiye sucuk için gönderdiği 1000 TL ve sucuk ile pastırma karşılığında gönderdiği 3000 TL de soruldu. Yiğitsözlü, ödemelerin satın aldığı ürünlerin karşılığı olduğunu anlattı.

Gazeteciye, Şubat 2023 depremlerinin ardından “deprem yardımı” ve “deprem mağduriyeti için” açıklamalarıyla yaptığı havaleler de soruldu.

Yiğitsözlü, depremzedelere ulaştırılmak üzere hesabına gönderilen paraları ihtiyaç sahiplerine aktardığını belirtti.

Gazetecilik projesinin finansmanı da dosyada

Soruşturmada Tuba Demir'in 2022 yılında Signal üzerinden Yiğitsözlü'ye gönderdiği ve bir fonun durumunu sorduğu mesajlar da gündeme geldi.

Yiğitsözlü, yazışmaların KHK TV için hazırladıkları ve Avrupa Demokrasi Vakfına (EED) sundukları bir projeyle ilgili olduğunu söyledi.

Demir'in projede muhabir olarak görev aldığını belirten Yiğitsözlü, bildiği kadarıyla projenin başvuru ve takibini yürüten Mustafa Kaya'ya 8 bin 500 avro yatırıldığını, bunun yaklaşık 1000 avrosunun Demir'in çalışmasının karşılığı olduğunu anlattı.

Yazışmaların ödemelerin geciktiği dönemde yapıldığını, projede çalışanların ücretlerini daha sonra aldığını ifade etti.

Milletvekilleri tepki gösterdi

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Yiğitsözlü’ye yönelik suçlamalara tepki gösterdi. Yeneroğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Üç kilo sucuk, beş kilo salça, bir bidon asma yaprağı… Bir gazeteci hakkındaki terör finansmanı dosyasını okurken karşıma çıkanlar. Son yılların en olağanlaşmış suç delilleri.”

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da tepki göstererek KHK TV'nin yıllardır kamu görevinden ihraç edilenlerin yaşadıklarını kamuoyuna duyurduğunu belirtti.

Gergerlioğlu, “Hak mücadelesi veren Münir Korkmaz ve Ahmet Erkan hakkında gözaltı kararı uygulanması kabul edilemez” dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise durumu “Halkın haber alma hakkına ve emekçilerin adalet mücadelesine yönelik açık bir saldırı” olarak nitelendirdi.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da süreci takip ettiklerini belirterek “Dileriz hukuk işler keyfiyet değil” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Yeşil Sol Parti, KESK Adana Şubeler Platformu, Eğitim Sen Adana Şubesi ve İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi de tepki gösterenler arasındaydı.

15 kez gözaltına alındı, hapis cezası verildi Anadolu Ajansı’ndaki görevinden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Ahmet Erkan Yiğitsözlü, uzun yıllardır kamu görevinden ihraç edilenlerin yaşadığı hak ihlallerini ve adalet arayışlarını haberleştiriyordu. Daha önce 14 kez gözaltına alındı. Gazeteci, daha önce de “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” suçlamalarıyla yargılandı. Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Ekim 2024'te Yiğitsözlü'ye “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. KHK TV'nin yayınlarına daha önce de erişim engeli getirilmişti KHK ile kamu görevinden ihraç edilenler tarafından 2019'da kurulan KHK TV, ihraç edilenlerin yaşadıkları sorunları, hak ihlallerini ve adalet arayışlarını konu alan yayınlar yapıyor. Kanalın YouTube hesabına ilk kez 27 Şubat 2020'de Türkiye'den erişim engeli getirildi. b​​ianet'in o tarihteki haberinde, kanal yönetiminin herhangi bir mahkeme kararı veya tebligat olmaksızın erişimin engellendiğini açıkladığı aktarılmıştı. Anayasa Mahkemesi, KHK TV'nin de aralarında bulunduğu yayıncılara yönelik erişim engellerinin ifade özgürlüğü ihlali oluşturduğuna karar verdi. İhlal kararının ardından yapılan yeniden yargılama sonucunda KHK TV'ye yönelik erişim engeli kaldırıldı. Ancak kanalın YouTube hesabına Mart 2026'da yeniden erişim engeli getirildi. KHK TV'nin X hesapları da sansürlendi. Kanalın YouTube’ta 103 bin, X’te 80 bin takipçisi vardı.

(HA)