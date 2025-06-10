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Yayın Tarihi: 10 Haziran 2025 08:45
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2025 09:40
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Khalid Abdalla şarkısını Filistinli çocuklara adadı

Yayına girdikten kısa süre sonra dikkat çeken “A Simple Song”, ilk 24 saat içinde yarım milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Khalid Abdalla şarkısını Filistinli çocuklara adadı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

“The Crown” dizisinde Prenses Diana’nın partneri Dodi el-Fayed rolüyle tanınan İngiliz oyuncu Khalid Abdalla, müzik kariyerine duygusal bir başlangıç yaptı.

Oyuncunun ilk şarkısı “A Simple Song”, Gülbaba Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı ve Filistinli çocuklara ithaf edildi.

“Bir soykırımın ortasında gelen ilham”

Şarkının prodüktörlüğünü Grammy ödüllü Martin Terefe ile Dave Okumu üstlendi. Gülbaba Records’un açıklamasına göre, Abdalla bu parçayı yalnızca Filistin’in bugünkü çocuklarına değil, geçmişte ve gelecekte yaşamış tüm çocuklara adadı.

Sanatçı, açıklamasında şarkının ilhamının, “Trump ve Netanyahu’nun Gazze’yi etnik olarak temizleyip bir Riviera’ya dönüştürme çabasında olduğu, devam eden bir soykırımın ortasında” geldiğini ifade etti.

Siyasi duruşunu sahneye taşıyor

AA'nın geçtiği habere göre, Mısırlı oyuncu, kısa süre önce Londra’da düzenlenen ve İngiltere’nin İsrail’e silah satışını protesto etmeyi amaçlayan bir eyleme de katılmıştı. Eylemde katılımcılar, ellerindeki uzun kırmızı örtülerle İngiliz parlamentosu etrafında sembolik bir “kırmızı duvar” örmüştü. Abdalla da bu protestoda yer alan isimler arasındaydı.

Abdalla, şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak mesajını yineledi: “Bu şarkı, geçmişte, bugün ve gelecekte soykırıma uğrayan tüm Filistinli çocuklar için.”

Yayına girdikten kısa süre sonra dikkat çeken “A Simple Song”, ilk 24 saat içinde yarım milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
israil filistin Khalid Abdalla İsrail-Filistin Filistin çocuk hakları İsrail Filistin ilişkileri
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