Khalid Abdalla şarkısını Filistinli çocuklara adadı

“The Crown” dizisinde Prenses Diana’nın partneri Dodi el-Fayed rolüyle tanınan İngiliz oyuncu Khalid Abdalla, müzik kariyerine duygusal bir başlangıç yaptı.

Oyuncunun ilk şarkısı “A Simple Song”, Gülbaba Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı ve Filistinli çocuklara ithaf edildi.

Şarkının prodüktörlüğünü Grammy ödüllü Martin Terefe ile Dave Okumu üstlendi. Gülbaba Records’un açıklamasına göre, Abdalla bu parçayı yalnızca Filistin’in bugünkü çocuklarına değil, geçmişte ve gelecekte yaşamış tüm çocuklara adadı.

Sanatçı, açıklamasında şarkının ilhamının, “Trump ve Netanyahu’nun Gazze’yi etnik olarak temizleyip bir Riviera’ya dönüştürme çabasında olduğu, devam eden bir soykırımın ortasında” geldiğini ifade etti.

AA'nın geçtiği habere göre, Mısırlı oyuncu, kısa süre önce Londra’da düzenlenen ve İngiltere’nin İsrail’e silah satışını protesto etmeyi amaçlayan bir eyleme de katılmıştı. Eylemde katılımcılar, ellerindeki uzun kırmızı örtülerle İngiliz parlamentosu etrafında sembolik bir “kırmızı duvar” örmüştü. Abdalla da bu protestoda yer alan isimler arasındaydı.

Abdalla, şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak mesajını yineledi: “Bu şarkı, geçmişte, bugün ve gelecekte soykırıma uğrayan tüm Filistinli çocuklar için.”

Yayına girdikten kısa süre sonra dikkat çeken “A Simple Song”, ilk 24 saat içinde yarım milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

It was a moment to hold in my soul, not just a series of images. And to my children, I said every time you see me touch my heart it is also for you. It is from parenthood and childhood that this moment comes. We cannot have another generation of this violence and this injustice.