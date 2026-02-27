Kezban Konukçu’dan Bakan Tekin’e "selefi andı" soruları

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, İstanbul Arnavutköy’deki Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilerin Tevhid ve Sünnet Cemaati’ne atfedilen bir yemini toplu halde okuduğu görüntüleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu.

Ortaokulda çocuklara selefi andı okutuldu

Cemaat görüntüleri "övünç" ile paylaşmıştı

Konukçu soru önergesinde “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Ramazan ayı etkinlikleri” tartışmaları sürerken gündeme gelen görüntülerin, eğitim kurumlarının “tek din-tek mezhep” anlayışıyla ritüel alanına dönüştürülmesine yönelik tepkileri büyüttüğünü belirtti. Önergede, söz konusu görüntülerin okulun sosyal medya hesabından “övünç” ifadesiyle paylaşıldığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından doğrulandığı ve kamuoyu tepkisi sonrası kaldırıldığı aktarıldı.

Konukçu ayrıca, eğitim hizmetinin devletin tarafsızlık yükümlülüğü kapsamında yürütülmesi gereken kamusal bir faaliyet olduğunu; Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında eğitimde çoğulculuk ve tarafsızlık yükümlülüğünün altının çizildiğini hatırlattı.

Okulda "selefi andı" görüntülerine soruşturma

Yanıt bekleyen sorular

Önergede, söz konusu uygulamanın Bakanlığın bilgisi ve onayıyla mı yapıldığı yoksa okul idaresinin tek taraflı tasarrufu mu olduğu sorulurken, okul yöneticileri ve öğretmenler hakkında idari/cezai soruşturma başlatılıp başlatılmadığı da gündeme getirildi. Konukçu, paylaşımın okulun sosyal medya hesabından yapılabilmesine nasıl izin verildiğini ve Bakanlığın içerik kaldırma/erişim engeli başvurusu yapıp yapmadığını da sordu.

Milletvekili, ÇEDES benzeri uygulamalarla tarikat ve cemaatlerin okullara girmesine yönelik eleştirileri hatırlatarak, “manevi danışmanlık” adı altında pedagojik formasyonu olmayan kişilerin okullarda bulunmasının bu tür krizlerin önünü açıp açmadığının açıklığa kavuşturulmasını istedi. Konukçu ayrıca, benzer uygulamaların başka iller ve okullarda da yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ülke çapında inceleme yapılıp yapılmadığını ve çocukları korumaya dönük hangi tedbirlerin alınacağını Bakan Tekin’e yöneltti.

"Öğrenci ve öğretmenler 'gönüllülük' adı altında fişlenecek"

Konukçu’nun Bakanlığa yönelttiği sorular arasında, müfredat veya mevzuatta belirli bir mezhebe dayalı “and/metin/ritüel” uygulamasına imkân tanıyan düzenleme olup olmadığı; öğrenci ve velilerden şikâyet gelip gelmediği; adli kontrol gibi seçenekler varken uygulamanın nasıl değerlendirildiği; ayrıca kamuoyuna yansıyan ve söz konusu uygulamaları savunan açıklamaların Bakanlığın kurumsal politikası sayılıp sayılmayacağı da yer aldı.

(NÖ)