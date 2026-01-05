KESK’ten TÜİK önünde enflasyon protestosu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), yıllık yüzde 30,89 olarak açıklanan enflasyon sonrası Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) İzmir, Ankara, Diyarbakır, Dersim, Adana, Mersin ve Antalya'da düzenlediği eylemlerle protesto etti.

Kamu görevlileri ile memur emeklileri aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 18,6 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran yüzde 12,19.

Ankara'daki eylemin merkezi TÜİK Genel Müdürlüğü oldu. Protestoda, "TÜİK yalanlarına teslim olmayacağız" pankartı açılırken sık sık "Savaşa değil emekçiye bütçe", "Zam zulüm işkence işte AKP" ve “Köle değil emekçiyiz" sloganları atıldı.

Protestoda, yüksek elektrik faturalarına dikkat çekmek amacıyla eyleme getirilen gaz lamları da yakıldı.

Burada konuşan KESK Eş Başkanı Ahmet Karagöz, TÜİK’ün yüzde 30,89 olarak açıkladığı enflasyon verisinin gerçekle ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) bu oranı yüzde 56,14 verdiğini hatırlattı.

Karagöz, "Asgari ücret artışı TÜİK enflasyonun bile altında kaldı. TÜİK'in enflasyon verilesi dahi temel alınmış olsaydı bugün asgari ücretin 32 bin165 TL olması gerekiyordu. Dolayısıyla TÜİK'in sahte enflasyon verilerine göre bile her asgari ücretlinin aylık 4 bin 100 TL'sine yıllık ise 49 bin 200 TL'sine, yani yaklaşık 2 aylık ücretine el konulmuştur" diye konuştu.

SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının da 6 aylık enflasyon oranında yani yüzde 12,2 artacağını ifade eden Karagöz, "Bu sahte verilere göre kamu emekçileri ve emeklileri olarak bizler için ise yüzde 6,85 enflasyon farkı doğmuştur. Bu farka Hakem Kurulu dayatması ile biten son toplu sözleşmeye göre yapılacak artışı da eklediğimizde maaşlarımız Ocak'tan itibaren ortalama sadece yüzde 20 artacaktır. Dolayısıyla kamu emekçileri ve emeklileri olarak 2026 yılına aslında ortalama yüzde 12,5 maaş zammı ile başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İş bırakma kararı alındı

Karagöz ayrıca TÜİK'in verilerine karşı 14 Ocak'ta iş bırakacaklarını söyledi. Karagöz, "En düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarıldığı, insanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenceli istihdam- güvenli gelecek, demokratik-adil bir çalışma yaşamı, halktan yana bir kamu hizmeti, grev hakkımızın önündeki engellerin kaldırıldığı gerçek bir toplu pazarlık sistemi için birlikte mücadele etmeye, omuz omuza vermeye, 14 Ocak'ta hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Eylemde söz alan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, açıklanan verilerin sahte olduğunu belirterek, bu verilerin sadece kamu çalışanlarının değil emeklilerin de alacakları ücreti ve geçimlerini belirlediğine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından TÜİK önünde kısa bir süre oturma eylemi gerçekleştiren KESK'liler, eylemlerini sloganlarla sonlandırdı.

