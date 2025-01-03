KESK’ten TÜİK binası önünde protesto

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün yıllık enflasyon verilerini açıklaması üzerine KESK Ankara Şubeleri Platformu üyeleri, bugün Ankara’daki TÜİK binası önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

TÜİK’in yıllık enflasyon oranını yüzde 44,38 olarak açıklaması, memur ve emeklilerin maaş zam oranının belirlenmesinde belirleyici oldu. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonu yüzde 83,40 olarak açıkladı.

TÜİK’i protesto eden KESK Ankara Şubesi Platformu üyeleri “AKP'den hesabı emekçiler soracak", "TÜİK elini cebimizden çek", "Zam, zulüm işkence, işte AKP", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

TÜİK binası önünde yapılan basın açıklamasını KESK Genel Başkanı Ayfer Koçak okudu.

"Her geçen gün daha fazla itildiğimiz yoksulluk ve sefalet girdabına teslim olmayacağımızı haykırmak, hakkımız olanı istemek için TÜİK binalarının önündeyiz. Çünkü yıllardır her geçen gün daha fazla yoksullaştırılmamızda TÜİK vasıtası ile açıklanan enflasyon rakamları başrolü oynuyor. Çünkü iktidar çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonu yıllardır TÜİK’in Ali Cengiz oyunlarıyla belirlediği rakamlar ile gizlemeye çalışıyor. Çünkü yıllardır iktidar hangi enflasyon rakamını istiyorsa TÜİK bin türlü hile ile bulup hepimizin önüne o rakamı koyuyor. İliklerimize kadar yaşadığımız zam yağmuru ortada. Çarşıda, pazarda, mutfakta TÜİK rakamlarının en az iki katı enflasyon yaşıyoruz.

"Maaş artışlarında hep TÜİK’in sahte enflasyon verileri temel alınıyor"

İşçisinden, asgari ücretlisine kamu emekçisinden emeklisine hepimizin ücret- maaş artışlarında her seferinde TÜİK’in sahte enflasyon verileri temel alınıyor. (...) Güneş balçıkla sıvanmaz. Ocak’tan itibaren vergi ve harçlara yüzde 44 zam yapılmıştır. 2025 bütçesine göre attığımız her adımda ödediğimiz KDV’de geçtiğimiz yıla göre yüzde 81, ÖTV’de ise yüzde 51 artış yapılmıştır. Her 3 TL’sinden 2 TL’si bordrolular olarak bizlerin ücretlerinden, maaşlarından adaletsiz dilimlere kesilen Gelir Vergisi bir önceki yıla göre yüzde 79 arttırılmıştır.

"Enflasyonu artıranlar ülkeyi ithalata bağımlı hale getirenlerdir"

Enflasyonu arttıran ne asgari ücretliler ne işçiler ne kamu emekçileri ne de emeklilerdir. Bu ülkede enflasyonu arttıran, körükleyen bizler değiliz. Enflasyonu arttıranlar ülkeyi iğneden ipliğe her üründe dışarıya, ithalata bağımlı hale getirenlerdir. Ülkenin parasını döviz karşında pula çevirenlerdir. Hem kendisi fahiş zamlar yapan hem de fahiş zamlar yapanları izlemekle yetinenlerdir. Bu ülkenin üretenleri, değerlerini yaratanları, üretenleri olarak sefalette değil, refahta eşitlenmeyi hepimiz fazlası ile hak ediyoruz. Ülkenin bunu sağlayacak kaynakları mevcut. Ancak o kaynaklar, bizlerden alınan vergiler yıllardır sermayeye, patrona, yandaşa, müteahhide, beşli çeteye faiz olarak, hazine garantisi, teşvik olarak, vergi istinası, muafiyeti olarak aktarılıyor."