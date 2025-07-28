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Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2025 15:19
 ~ Son Güncelleme: 28 Temmuz 2025 15:22
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KESK’ten TİS öncesi çağrı: En düşük maaş yoksulluk sınırının üzerine çıkarılsın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapan KESK, en düşük kamu maaşının yoksulluk sınırı olan 85 bin TL’nin üzerine çıkarılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
KESK’ten TİS öncesi çağrı: En düşük maaş yoksulluk sınırının üzerine çıkarılsın

TİS görüşmeleri öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, en düşük kamu çalışanı maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını istedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), bugün başlayan 8'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Konfederasyon ile ona bağlı sendikaların üye ve yöneticilerinin yer aldığı açıklamada, "TİS masası yandaşların değil emekçilerin mücadele alanıdır. İnsanca bir yaşam için mücadelede birleşiyoruz" pankartı açıldı, sık sık "Sadaka değil toplu sözleşme", "AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı.

Burada açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, sözleşmenin 4 milyon kamu çalışanını ve 2,5 milyon emekliyi ilgilendirdiğini belirterek, "Yıllardır yaptığı her yasal düzenlemede, mevzuat değişikliğinde bizlerin taleplerini yok sayan, tüm bunları tek taraflı olarak belirleyen, 'Ben yaptım oldu' diyen bir iktidarla karşı karşıyayız" dedi.

Yaşanan yoksulluk, güvencesizlik, angarya çalışma, vergi yükü, torpile işe alım, mülakat ayrımcılığı gibi sorunları sıralayan Ayfer Koçak, bunlara karşın 6,5 milyon emekçi ve emeklinin toplu sözleşme adı altında "iktidar-hakem-yandaş yapı" üçgenine sıkıştırılmak istendiğini söyledi.

Yüzde 94 zam talebi

Evrensel bir toplu pazarlıkla ilgisi olmayan, tüm haklarının işverene ve onun konfederasyonuna teslim edildiği, kendilerinin yok sayıldığı oyun devam ettiği sürece sorunlarının çözülmesinin mümkün olmadığını dile getiren Ayfer Koçak, "İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret istiyoruz. Bunun için maaşlarımıza altışar aylık zam, enflasyon farkı, seyyanen zam veya kümülatif yalanlar değil, gayet net bir talepte bulunuyoruz. Hiçbir kamu emekçisinin maaşı yoksulluk sınırı altında kalmasın, en düşük maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarın diyoruz" diye konuştu.

Ayfer Koçak, kamu çalışanlarının maaşlarına ilişkin taleplerini şöyle sıraladı: Haziran ayı itibariyle en 43 bin 690 TL olan en düşük kamu çalışanın yüzde 94 artırılarak, Temmuz ayında 85 bin TL olan yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını istedi. Ayfer Koçak, 2026 Ocak ayı itibariyle de en düşük kamu çalışanı maaşlarına yüzde 98 zam yapılarak 100 bin TL olacağı tahmin edilen yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını istedi.

Güvenceli istihdam, güvenli gelecek istediklerini belirten Ayfer Koçak, demokratik çalışma koşullarının yaratılmasını istedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
KESK
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30 Haziran 2025
/haber/turk-is-aclik-siniri-26-bin-tl-yi-yoksulluk-siniri-85-bin-tl-yi-asti-308976
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