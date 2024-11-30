KESK'ten 'Geçinemiyoruz' mitingi

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Ankara Tandoğan Meydanı’nda "geçinemiyoruz" mitingi düzenliyor.

Binlerce işçi ve emekçi, miting öncesi Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Çeşitli kenlerden binlerce kişi de mitinge katılmak için Ankara'ya geldi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve siyasi parti temsilcisi de katıldı.

Emekçiler, kortej oluşturduktan sonra miting alanına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte, “Jin, jiyan, azadî”, “Gün gelecek AKP hesap verecek” ve “Parasız, bilimsel, anadilde eğitim” sloganları atıldı.

Binlerce emekçi, miting alanına girdikten sonra hep bir ağızdan “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganı attı. Aynı zamanda “Jin, jiyan, azadî” sloganı alandan yükseldi. Mitingde açılan “Tecrit halk sağılığı sorunudur” pankartı açıldı.

Polisler, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirlerinin alana girişini bir süre engelledi. Siyasetçilerin duruma tepki göstermesi üzerine gazeteciler alana girebildi.

(AD)