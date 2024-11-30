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Yayın Tarihi: 30 Kasım 2024 13:51
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2024 13:58
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KESK'ten 'Geçinemiyoruz' mitingi

KESK'in 'Geçinemiyoruz' mitingi öncesi emekçiler, Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi önünden Tandoğan Meydanı'na yürüyüdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
KESK'ten 'Geçinemiyoruz' mitingi

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Ankara Tandoğan Meydanı’nda "geçinemiyoruz" mitingi düzenliyor.

Binlerce işçi ve emekçi, miting öncesi Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Çeşitli kenlerden binlerce kişi de mitinge katılmak için Ankara'ya geldi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve siyasi parti temsilcisi de katıldı.

Emekçiler, kortej oluşturduktan sonra miting alanına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte, “Jin, jiyan, azadî”, “Gün gelecek AKP hesap verecek” ve “Parasız, bilimsel, anadilde eğitim” sloganları atıldı.

Binlerce emekçi, miting alanına girdikten sonra hep bir ağızdan “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganı attı. Aynı zamanda “Jin, jiyan, azadî” sloganı alandan yükseldi. Mitingde açılan “Tecrit halk sağılığı sorunudur” pankartı açıldı.

Polisler, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirlerinin alana girişini bir süre engelledi. Siyasetçilerin duruma tepki göstermesi üzerine gazeteciler alana girebildi.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
KESK
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