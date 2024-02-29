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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 17:33
 ~ Son Güncelleme: 29 Şubat 2024 17:35
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KESK'ten 8 Mart’a çağrı: Güvenli gelecek için alanlardayız

"Bu yıl 29 Şubat-8 Mart tarihleri arasında işyerimizde toplantılarda bir araya gelerek kadın platformlarıyla birlikte kriz ve yoksulluğun güncelleştirilmesine dönük eylem ve etkinlikler gerçekleştireceğiz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
KESK'ten 8 Mart’a çağrı: Güvenli gelecek için alanlardayız
Fotoğraf: Evrensel

KESK, 8 Mart Dünya Emekçi Kadılar Gününe ilişkin "Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizim; mücadelede kararlı, özgürlükte ısrarcıyız" şiarı ile eylem ve etkinlik programını basın açıklamasıyla duyurdu.

Kamu emekçisi kadınları işyerlerinde, alanlarda mücadeleye çağıran KESK MYK üyesi Döne Gevher Koyun, 29 Şubat-8 Mart tarihleri arasında işyeri toplantıları yapacaklarını ifade ederek, “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa’nın etkin bir şekilde uygulanması için; güvenceli iş, güvenli gelecek demek için, insanca yaşamaya yetecek ücret için alanlardayız” dedi.

Çalışma biçimlerinin esnekleştirildiğini ve sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırıldığını ifade eden Koyun, iktidarın ekonomik, siyasal ve sosyal politikalarının kadınların ev içindeki ve emek piyasasındaki konumunu olumsuz etkilediğini belirtti.

8 Mart’ta kamu emekçisi kadınları işyerlerinde, alanlarda mücadeleye çağıran Koyun şöyle devam etti: “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa’nın etkin bir şekilde uygulanması için, çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılığın terk edilmesi, esnek çalışma biçimlerine, cinsiyetçi iş bölümüne, ücret eşitsizliğine son verilmesi, ILO’nun İşyerinde Taciz ve Şiddeti Önlemeye yönelik 190 sayılı Sözleşmesinin onaylaması için, güvenceli iş, güvenli gelecek demek için, insanca yaşamaya yetecek ücret için alanlardayız. Bu yıl 29 Şubat-8 Mart tarihleri arasında işyerimizde toplantılarda bir araya gelerek kadın platformlarıyla birlikte kriz ve yoksulluğun güncelleştirilmesine dönük eylem ve etkinlikler gerçekleştirecek, direnişte olan işçi kadınların yanında olacak, cezaevlerinde ve ev hapsiyle tutsak edilen kadın arkadaşlarımıza kart gönderecek; sürgün ve ihraç edilen arkadaşlarımızla dayanışma etkinlikleri gerçekleştireceğiz.” 

(EMK)

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