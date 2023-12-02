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Yayın Tarihi: 2 Aralık 2023 17:32
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2023 19:51
2 dk Okuma

2 ARALIK BÖLGE MİTİNGİ

KESK: “Emekten yana, demokratik halk bütçesi istiyoruz”

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda “Emekten yana, demokratik halk bütçesi istiyoruz” talebiyle düzenlediği mitingde KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, TTB Diyarbakır Şube Eş Başkanı Elif Turan, HEDEP Milletvekili Adalet Kaya ve Tertip Komitesi adına Eğitim-Sen Diyarbakır 2 Nolu Şube Eş Başkanı Serhat Kılıç konuşma yaptı. Mitinge Diyarbakır ve çevre illerden yüzlerce KESK'li katıldı.

Bedri Adanır
Bedri Adanır

Bedri Adanır
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/02/kesk-emekten-yana-demokratik-halk-butcesi-istiyoruz.jpg
Fotoğraflar: Bedri Adanır/bianet

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, Kürt kentlerindeki belediyelere kayyım atanmasını eleştirdi ve AKP iktidarının yargıyı denetim altına aldığını söyledi. Yeşil konuşmasını şöyle sürdürdü: "TTB’yi hedef alan davada merkez konsey üyeleri görevden alınmıştır. Bu karar bu iktidarın tüm muhaliflere, emek ve meslek örgütlerine gözdağı verme girişimidir." 

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, TTB Merkez Konsey üyelerinin görevden alınmasını darbe olarak niteleyerek şunları söyledi: "Seçimle gelenin seçimle gitmesi gerekir. Merkez Konsey üyelerimiz görevlerinin başındadır. TTB’ye yönelik bu antidemokratik uygulamalara karşı yalnız olmadığımızı da biliyoruz. TTB’yi susturamazsınız."

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Milletvekili Adalet Kaya ise PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğine değinerek 27 Kasım'da hapishanelerde başlayan dönüşümlü açlık grevine dikkat çekti. Kaya şunları kaydetti: "Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kalkması gerekiyor. Kürt halkının eşitlik, demokrasi sorunu çözülmeden Türkiye'de hiçbir sorun çözülmez." 

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı odalar da miting alanındaydı. Mitingde yapılan konuşmalarda ve miting alanına asılan pankartlarda kayyım politikalarına dikkat çekildi. 

Mitinge bölge illerinden KESK'e bağlı sendikaların üye ve yöneticileri katıldı. Miting alanında çok sayıda pankart vardı: "Jin, Jiyan Azadî", Para Gelen Bila Neçe Şeran (Halkın payı savaşa gitmesin)", "Butçeyeke li aliyê gelan û kedparêz dixwazin (Halktan ve emekten yana bir bütçe istiyoruz)". 

Konuşmaların ardından sanatçı Kasım Taşdoğan bir konser verdi. Taşdoğan'ın Kürtçe şarkıları eşliğinde halaylar çekildi. (BA)

KESK Egitim-Sen HEDEP Diyarbakır
Bedri Adanır
Bedri Adanır
[email protected] tüm yazıları

Aslen gazeteci bir matematik öğretmeni...

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