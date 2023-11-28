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Yayın Tarihi: 28 Kasım 2023 14:19
 ~ Son Güncelleme: 28 Kasım 2023 14:22
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KESK, DİSK ve TMMOB: Hukuksuzluğa karşı TTB’yi savunuyoruz

TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması istemiyle açılan dava 30 Kasım'da görülecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/28/kesk-disk-ve-tmmob-hukuksuzluga-karsi-ttbyi-savunuyoruz.jpg
TTB/X

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey (MK) üyelerinin görevden alınması istemiyle açılan ve 30 Kasım’da görülecek davaya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması istemiyle açılan dava 30 Kasım'da görülecek. KESK, DİSK ve TMMOB, yargı baskısı karşısında TTB’nin yanında olduklarını belirtti.

“Saldırılar devam ediyor”

İktidarın muhalif kesimlere, sendikal faaliyetlere, basın emekçilerine, emek ve meslek örgütlerine yönelik saldırılarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şu noktalara dikkat çekildi:

*TTB Merkez Konseyi’nin haksız ve hukuksuz bir biçimde görevden alınması talebiyle açılan davanın yedinci duruşması 30 Kasım 2023 günü görülecek. TTB hekimlerin sesi olan, emek, barış ve demokrasi mücadelesinin temel bileşeni olan bir örgüttür. 

*100 binden fazla üyesi olan hekim meslek örgütünün seçilmiş yöneticilerine yönelik, hukuki hiçbir dayanağı olmadan açılmış olan bu dava sadece TTB’yi ve hekimlik mesleğinin bağımsızlığını hedef almıyor; bu dava aynı zamanda, meslek örgütlerinin özerkliğini, sendikal hak ve özgürlükleri de hedef alıyor.

 *Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen bu haksız davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir. Hekimlik mesleğinin toplumsal sorumluluğunu her koşulda yürekten hisseden TTB’nin yargı mücadelesinin sonuna kadar yanındayız. Hukuksuzluğa karşı adaleti ve TTB’yi savunuyoruz!

TTB Merkez Konseyi’nin dava süreci
TTB Merkez Konseyi’nin dava süreci
22 Kasım 2023

(EMK)

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