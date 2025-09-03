KESK, Adalet Bakanlığı önünde KHK'liler için adalet aradı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile işten çıkarılan üyelerinin işlerine iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve konfederasyon ile ona bağlı sendikaların üye ve yöneticilerinin katıldığı açıklamada, “Geri döneceğiz, işimizi ekmeğimizi geri alacağız” pankartı açıldı.

Burada konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yılı aşkın bir süre geçtiğini hatırlattı.

OHAL’in kaldırılmasının üzerinden 7, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin bitiminin üzerinden de yaklaşık 3 yıl geçtiğini belirten Karagöz “Ancak fiili OHAL uygulamaları ve KHK rejimi devam ediyor” dedi.

KHK’lerin askeri darbe dönemlerinde dahi görülmemiş yoğunlukta ve hukuksuzlukta hazırlandığını anlatarak devletin emekçileri açlığa, yoksulluğa ve dışlanmaya mahkûm ettiğini söyledi.

OHAL KHK’leriyle 125 bin 612 kişinin ihraç edildiği, bunlardan 4 bin 259 kişinin KESK’e bağlı sendikaların üyesi olduğu bilgisini veren Karagöz şöyle devam etti:

“KESK’liler, Gülen cemaatinin devletin her kademesinde etkin olduğu dönemde dahi cemaat baskılarıyla, tutuklamalarla ve sürgünlerle karşılaştılar. KESK'li KHK'lılar, barış istedikleri için, parasız, bilimsel, anadilinde eğitim istedikleri için, hak, hukuk, adalet istedikleri için, sendikal hak ve özgürlükler için mücadele ettikleri için, ekolojik yıkıma dikkat çektikleri için, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının talan edilmesine hayır dedikleri için, kadın cinayetlerine son vermek için ve savaşa karşı mücadelenin unsurları oldukları için KHK ile ihraç edildiler.

Kamu çalışanlarının büyük bir kısmı hakkında daha önce hiçbir soruşturma dahi açılmadan, gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan listelerle işlerinden edildiler.

Tüm bu ihraçlar sonrası yaşanan can kayıplarına rağmen, tek bir yetkilinin dahi yargılanmamış ya da istifa etmemiş olması, AKP iktidarının hukuku ayaklar altına almasının yanı sıra vicdan ve ahlaki değerlerden yoksunluğunu da gösteriyor.”

Karagöz daha sonra KHK ile ihraç edildikten bir süre sonra yaşamını yitiren Ahmet Çoban, Necdet Kalkan, Bülent Uçar, Mücahit Karataş, Vahap Alptekin, Ömer Faruk Arsoy, Gökhan Açıkkollu, Dr. Mehmet Fatih Tıraş, Abdulhafiz Filiz, Haşem Kara, Zekeriya Ekmen, Kazım Ünlü, Zeynep Binen ve Aslan Duman’ın isimlerini saydı.

“Bu durumun taammüden insan öldürmeden ne farkı vardır? Katil kim ya da kimlerdir?” diye sordu.

“Açıkça düşmanlık hukuku”

Karagöz daha sonra , “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle ihraç edilen Barış Akademisyenlerini hatırlattı.

İhraç edilmelerde akademisyenlerin durumunun çarpıcı örnek olduğunu ifade eden Karagöz, “Haklarında soruşturmalar açıldı, davalar yürütüldü, cezalar verildi. Ancak Anayasa Mahkemesi, bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu açıkladı. Buna rağmen OHAL Komisyonu, 2021’de verdiği kararlarda bu içtihadı dikkate almayarak başvuruları reddetti. Göreve iadeler ise üniversitelerin itirazlarıyla hâlâ sürüncemede bırakılıyor. Yargının siyasallaşmasının en somut örneği, ihraçlarla ilgili çelişkili kararlarında görülüyor. Bu durum açıkça ‘düşman hukuku’ uygulandığını gösteriyor” dedi.

Komisyondaki milletvekillerine seslendi

“Çok yönlü bir iktidar kuşatması altında sendikal örgütlenme ve hak mücadelesi yürütüyoruz” diyen Karagöz, ekmekle terbiye edilmediklerini ve iktidarın hedefine ulaşamadığını belirtti. Mücadelelerine devam edeceklerini dile getiren Karagöz sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Biz, bu faşizan uygulamalar son buluncaya; emek, barış ve demokrasi mücadelemiz sonuç alıncaya kadar kesintisiz olarak mücadele edeceğiz.

TBMM'de kurulan komisyon üyesi 51 milletvekiline sesleniyoruz. Bu ülkede gerçekten barış sağlanacaksa KESK'li KHK'lıların bir an önce görevlerine dönmesi için yasal düzenlemelerin yapılmasının zeminini hazırlayın.

İktidara bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Yargıyı araçsallaştırmaktan vazgeçin ve hukuksuz ihraç edilen tüm KESK’li KHK’lıların geriye dönük tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmesini sağlayın.”

Barışa giden yol: KHK adaletsizliğiyle yüzleşmek

