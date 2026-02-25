ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 25.02.2026 13:02 25 Şubat 2026 13:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.02.2026 13:05 25 Şubat 2026 13:05
Okuma Okuma:  2 dakika

KESK, 8 Mart programını açıkladı

Döne Gevher, savaş politikaları ve milliyetçilik üzerinden hak ihlallerinin örtbas edildiğini, kadınların cezaevlerinde ciddi hak ihlalleriyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, tüm kadınları barış ve özgürlük mücadelesini yükseltmeye çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

KESK, 8 Mart programını açıkladı
Fotoğraf: MA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programını açıkladı. Konfederasyonun genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, “Yoksulluğa, şiddete, güvencesizliğe karşı barış, laiklik ve özgürlük mücadelesini büyütüyoruz” pankartı açıldı.

MA'nın haberine göre, KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher, neoliberal politikaların kadınları iş yaşamından uzaklaştırdığını, özelleştirmelerle kamu hizmetlerine ulaşımın zorlaştığını ve bu durumun iş güvencesizliği, ücret eşitsizliği, mobbing ve tacizi artırdığını vurguladı. Gevher, kadın işsizliğinin yüzde 45’e çıktığını, Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerinde ise çocuklara küçük yaşta cinsiyetçi rollerin yeniden öğretildiğini söyledi.

Gevher, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) davasına değinerek, stajyer liseli çocuklara yönelik taciz vakalarına ve faillerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. “2026’nın ilk ayında 22 kadın öldürüldü; 14’ü şüpheli olarak kayıtlara geçti. Bu cinayetler politika boşluğuna ve cezasızlığa işaret ediyor” dedi. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması ve 6284 Sayılı Kanun’un etkisizleşmesini eleştiren Gevher, iktidarın kadın ve LGBTİ+ karşıtı söylemleri yaygınlaştırdığını belirtti.

Döne Gevher, savaş politikaları ve milliyetçilik üzerinden hak ihlallerinin örtbas edildiğini, kadınların cezaevlerinde ciddi hak ihlalleriyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, tüm kadınları barış ve özgürlük mücadelesini yükseltmeye çağırdı.

8 Mart Programı:

Program 27 Şubat – 8 Mart tarihleri arasında “Yoksulluğa, şiddete, güvencesizliğe karşı barış, laiklik ve özgürlük mücadelesini büyütüyoruz” şiarıyla gerçekleşecek. 28 Şubat – 1 Mart’ta direnişteki işçi kadınlar ziyaret edilecek; 3 Mart’ta webinar, 4 Mart’ta cezaevindeki kadınlara kart gönderme etkinliği yapılacak. 7 Mart Cumartesi Cumartesi Anneleri/İnsanlarının eylemlerine katılım sağlanacak, 8 Mart’ta ise eylemler ve gece yürüyüşleri düzenlenecek.

Gevher, ayrıca iş yerlerinde kadın toplantıları, paneller ve güvencesiz çalışmaya dair etkinlikler yapılacağını açıkladı.

8 Mart’ta Feminist Gece Yürüyüşü çağrısı: Bu düzeni biz değiştireceğiz
8 Mart’ta Feminist Gece Yürüyüşü çağrısı: Bu düzeni biz değiştireceğiz
24 Şubat 2026

(EMK)

İstanbul
kadın 8 Mart 2025 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 2025 KESK
