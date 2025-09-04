“Kesilen ağaçlar Batman’ın kimliği ve ortak hafızasıdır”

Batman Emek ve Demokrasi Platformu, kentin en işlek caddesi olan Diyarbakır Caddesi’nde dün (3 Eylül) yapılan ağaç kesimlerine karşı, Golden Plaza Önünde basın açıklaması yaptı.

“Ekolojik tahribata, işlevsiz projelere, ranta dur de” pankartının açıldığı açıklamaya kentte bulunan siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

Açıklamada konuşan DİSK Genel-İş Eş Başkanı Narin Erol, “Dün geceden beri burada eylem yapan, emek veren ve sabaha kadar bekleyenler varken ‘Bir ağaç etrafında ayin yapıyorlar’ diyen bir zihniyet, kesilen her bir ağaç yerine kolluk aracı dikerek asıl zihniyetini ortaya koymuştur,” dedi.

Açıklama metnini okuyan Emek ve Demokrasi Platformu dönem Eş Sözcüsü Şahin Bavli ise “Bu süreç, hiçbir resmi bilgilendirme yapılmadan hayata geçirilmiş, gerek içerdiği belirsizlikler gerekse kent yaşamına vereceği zararlar sebebiyle toplumun haklı tepkisine yol açmıştır,” dedi.

Kayyım atanan Batman Belediyesi, ağaçları kesti

“Kent planlamasına aykırı”

Çevre, şehircilik ve demokratik katılım ilkeleri gereği kaygı duyduklarını söyleyen Bavli, söz konusu çalışmaların kent planlamasına aykırı olduğunu belirttiği açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kentin en önemli bulvarında yapılan bu müdahaleler, ulaşım master planı kapsamında hazırlanmadığı gibi, kamuoyuna da açıklanmamıştır. Oysa bir kentin ulaşım sorunlarının çözümü, yalnızca bilimsel yöntemler, uzman katkısı ve paydaş katılımı ile mümkündür. Kayyım yönetimi bu süreci tek taraflı kararlarla, ne halka ne de ilgili kurumlara danışmadan yürütmektedir. Halkın katılımı olmadan yürütülen bu süreç, hem demokratik yönetişim ilkelerine aykırıdır hem de toplumun yaşam alanlarını koruma hakkını ortadan kaldırmaktadır.”

“Batman’ın ortak hafızası”

Turgut Özal Bulvarı üzerindeki ağaçların yalnızca peyzaj unsuru olmadığını, Batman’ın sembolü, kimliği ve ortak hafızası olduğunu dile getiren Bavli, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Onlar, yıllardır bu kente tanıklık etmiş, Batman halkının belleğinde iz bırakmıştır. Bu ağaçların sökülmesi yalnızca çevresel bir kayıp değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir yıkımdır. Batman’ın ortak hafızası ve sembolü olan ağaçlarının yerinden sökülmesi, yalnızca çevresel bir kayıp değil aynı zamanda rant uğruna kentin geleceğini uzun yıllar etkileyecek bir uygulamadır.”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, “Kayyım talan e, berxwedan jiyan e” sloganları ile son buldu.

Gülistan Sönük yüzde 64,52 oy oranıyla kazandı. İçişleri Bakanlığı, 4 Kasım Pazartesi sabahı belediyeye kayyım atadı. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ve aynı suçtan sürdürülen soruşturmalar nedeniyle görevden alındı. Yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, görevlendirildi.

