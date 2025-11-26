Kesên ku di meşa 25ê Mijdarê de li Taksîmê hatibûn desteserkirin serbest bûn

Li Taksîma Stenbolê di meşa 25ê Mijdarê Roja Têkoşîna Navneteweyî a Li Dijî Tûndkariya Li Ser Jinan de 13 kesên ku hatibûn desteserkirin, serbest bûn.
Platforma 25ê Mijdarê ya Têkoşîna Li Dijî Tundkariya Li Ser Jinan li ser medyaya civakî daxuyanî da û weha got:
"13 hevalên me yên hatin desteserkirin, serbest bûn! Têkoşîna me ya mafdar nayê astengkirin. Li dijî nefretê bijî jiyan, bijî hevgirtina jinan! Em ê di 25ê Mijdarê de sala bê dîsa li kolanan bin!"
Platformê di daxuyaniya xwe de bal kişand ser hevgirtina jinan û ragihand ku ew ê di 25ê Mijdara sala bê de dîsa li kolanan bin.
