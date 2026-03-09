Kesên ku di 24emîn Meşa Şevê a Femînîst de hatin desteserkirin, serbest bûn

Duh li Beyogluya Stenbolê di Meşa Şeva Femînîst de 6 kes hatibûn desteserkirin. Piştî îfadeya her şeş kes jî serbest bûn.
Bi deh hezaran Jin û LGBT+ ji bo meşa 24emîn kom bûn û daxwazên xwe yên ji bo maf û wekheviya jinan anîn ziman. Piştî ku meş belav bû, şeş kes hatin desteserkirin.
🟣Li Stenbolê polîsan midaxeleyî 24. Meşa Şevê a Feminîst kir: Herî kêm sê aktîvîstên LGBTÎ+yî desteserkirin— bianet Kurdî (@bianet_kurdi) March 8, 2026
Li ser hesabê medyaya civakî yê Meşa Şeva Femînîst a 8ê Adarê hate gotin ku desteserkirin neqanûnî ye. Her wiha hate diyarkirin ku şeş kesên desteserkirî paşê hatine berdan.
24EM MEŞA ŞEVÊ A FEMİNÎST
Jin û LGBTÎ+yî li Taksîmê bûn: "Rizgariya me di femînîzmê de ye"
Di daxuyaniyê de her wiha hate destnîşankirin ku tevgera femînîst dê têkoşîna xwe bidomîne.
