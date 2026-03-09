TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 09.03.2026 10:18 9 Adar 2026 10:18
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.03.2026 10:24 9 Adar 2026 10:24
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Kesên ku di 24emîn Meşa Şevê a Femînîst de hatin desteserkirin, serbest bûn

Li ser hesabê medyaya civakî yê Meşa Şevê a Femînîst a 8ê Adarê hatiye gotin ku desteserkirin neqanûnî ye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Duh li Beyogluya Stenbolê di Meşa Şeva Femînîst de 6 kes hatibûn desteserkirin. Piştî îfadeya her şeş kes jî serbest bûn.

Bi deh hezaran Jin û LGBT+ ji bo meşa 24emîn kom bûn û daxwazên xwe yên ji bo maf û wekheviya jinan anîn ziman. Piştî ku meş belav bû, şeş kes hatin desteserkirin.

Li ser hesabê medyaya civakî yê Meşa Şeva Femînîst a 8ê Adarê hate gotin ku desteserkirin neqanûnî ye. Her wiha hate diyarkirin ku şeş kesên desteserkirî paşê hatine berdan.

Jin û LGBTÎ+yî li Taksîmê bûn: "Rizgariya me di femînîzmê de ye"
24EM MEŞA ŞEVÊ A FEMİNÎST
Jin û LGBTÎ+yî li Taksîmê bûn: "Rizgariya me di femînîzmê de ye"
Îro 09:49

Di daxuyaniyê de her wiha hate destnîşankirin ku tevgera femînîst dê têkoşîna xwe bidomîne.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
8ê Adarê Roja Jinan a Cîhanî stenbol LGBTİ +
