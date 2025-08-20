TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 20 Tebax 2025 13:13
 ~ Nûkirina Dawî: 20 Tebax 2025 13:16
1 xulek Xwendin

Kesê ku li ber Meclîsê "Torosa spî" şewitand, hat girtin

Serdozgeriya Komarî ya Enqerê ragihand ku derbarê gumanbar de bi tohmeta ku "bi zanebûn ewlehiya giştî xistiye xetereyê" lêpirsîn hatiye destpêkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

M.E.F.yê ku duh sibê li ber Meclîsê wesayîta xwe ya bi markeya Toros a bi rengê spî şewitand, hate girtin.

Bûyer di saet 09.00ê 19ê Tebaxê de li Çankayayê li ber Meclîsê, li beramber Wezareta Karên Navxweyî pêk hat. Gumanbarê ku otombîla xwe ya bi plakaya 33 FC 312 şewitand, di demeke kurt de hate desteserkirin.

Li ber Meclîsê “Torosa spî” hat şewitandin
19 Tebax 2025

Serdozgeriya Komarî ya Enqerê ragihand ku derbarê gumanbar de bi tohmeta ku "bi zanebûn ewlehiya giştî xistiye xetereyê" lêpirsîn hatiye destpêkirin.

Daxuyaniya serdozgeriyê  wiha ye:

"Di çarçoveya lêpirsîna derbarê gumanbar M.E.F. de, 3emîn Dadgeha Cezê û Aştiyê a Enqereyê di 20ê Tebaxa 2025an de biryara girtina gumanbar da. Lêpirsîn bi baldarî û bi hemû aliyan ve tê meşandin."

"Torosên Spî" di salên 1990î de li bajarên kurdan ji aliyê JİTEMê ve ji bo kuştinên faîlên wan nediyar û windakirinên bi darêzorê dihat bikaranîn. Her weha Torosên Spî)wekî yek ji sembolên wê serdemê tê zanîn.

(EMK/AY)

