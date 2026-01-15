Kesê ku Alî Aydin, Hevserokê berê yê ÎHDya Îzmîrê kuşt, hate girtin

Hevserokê Berê yê ÎHDa Îzmîrê Alî Aydin li ser rêya ku her roj lê dimeşiya di encama êrişekê de jiyana xwe ji dest da.
Komeleya Mafê Mirovan (ÎHD) a Îzmîrê, û hempîşeyên Alî Aydin têkildarî êrişê û rewşa dawî a doza lli pêşiya Edliyeya Karşiyakayê daxuyanî dan.
Di daxuyaniyê de de malbata Ali Aydin, Hevserokê ÎHDa Îzmîrê Cihan Aydin, Serokê Baroya Îzmîrê Sefa Yilmaz, Cîgirê Hevserokê Giştî ya Partiya Wekhevî û Demokrasiya Gelan (DEM Partî) Ozturk Turkdogan, nûnerên partiyên siyasî, nûnerên saziyên sivîl û gelek kes tev li daxuyaniyê bên.
Di daxuyaniyê de dirûşmên “Alî Aydin rûmeta me ye”, “ÎHD bêdeng nema û namîne” hatin berzkirin.
Bersûc hate girtin
Sefa Yilmaz bal kişand ser mafên parastinê yê Alî Aydin û got:
“Ji dema bûyer qewîmî û heta niha em bûyerê ji nêz ve dişopînin û di vê çarçoveyê de agahiyên em bi dest dixin, bi meqamên têkildar re parve dikin. Beriya niha jî piştî pêvajoya jêpîrsînê ya faîl qediya, ew girtin û şandin girtîgehê. Bersûc di dema darizandinê de mafê xwe yê bêdengiyê bi kar anî. Li gorî agahiyên me bi dest xistine, li ser tiryakê gelek sabiqeyên wî hene. Van demên dawî em baş dizanin ku hinek rêxistin û cemaet insanên wisa ji bo berjewendiyên xwe bi kar tînin. Di vê çarçoveyê de me gumanên xwe ji dozgeriyê re parve kirin. Dozgeriyê diyar kir ku ew ê şopdarê bûyerê be. Her çîqasî bi van kuştinan bixwazin me bi tirsînin jî em ê dest jî doza xwe bernedin.”
‘Em têkoşîna heqîqetê didin’
Cîhan Yilmaz diyar kir ku bi salan e ji ber kuştinên bi vî rengî ew li ber deriyên Edliyeyan in û ev tişt gotin:
“Îro jî em ji bo mafê parsatinê yê biqîmet li vir in. Em bi pêşbîniya ‘Ev kuştin, kuştineke siyasî ye’ tevnagerin lê em xwe rasterast ji qebûlkirina ‘ev kuştin bi destê mibtelayekî ve pêk hat’ jî dûr digrin. Em ji bo heqîqet derkeve holê têdikoşin. Ji bo tetmînkirina raya giştî divê em baş qaneh bibin da ku kes li pişt faîl heye yan na em zelal bikin.”
Herî dawî Cîgirê Hevserokê Giştî ya DEM Partiyê Ozturk Turkdogan axivî û wiha got: “Em bi Alî Aydin re bi salan di nav têkoşîna parastina mafan de bûn. Alî, parezvanê heqîqet û edaletê bû. Lewma ji bo edalet bi cîh were û heqîqet derkeve holê, em ê li ber xwe bidin.”
Civîn bi dirûşmeyan bi dawî bû.
(AY)