EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 13.03.2026 10:35 13 Mart 2026 10:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.03.2026 10:35 13 Mart 2026 10:35
Okuma Okuma:  3 dakika

Kervanpınar’da GES tepkisi: “Bu alan geçim kaynağımız”

Diyarbakır’a bağlı köyde planlanan GES projesini, Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Ahmet İnan ve köylülerden Murat Toprak değerlendirdi.

Kervanpınar’da GES tepkisi: “Bu alan geçim kaynağımız”
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Kervanpınar (Arzoxlî) köyüne Zenkar Enerji tarafından yapılmak istenen ZENKAR-1 ve ZENKAR-2 Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi, köylülerin ve yerel kurumların tepkisini çekiyor.

Projenin yapılmak istendiği alan uzun süredir köylüler tarafından mera alanı olarak kullanılıyor. Aynı zamanda projenin bitişiğindeki bölge iki ay önce tarihî “Ğırap Bajar Yerleşim Ören Yeri” nedeniyle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendi.

Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu yaptığı açıklamada sahada tarihî mozaik kalıntıların bulunduğunu ve sit alanının detaylı çalışma yapılamadan proje lehine çizildiğini ifade etti.

Köylülerin ve yerel kurumların 3 Mart’ta projeye karşı yaptıkları eyleme ise jandarma plastik mermi, cop ve tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sonucu dört kişi yaralandı, gözaltına alınan 15 kişi ise serbest bırakıldı. 

“Kazı ve detaylı çalışma yapılmadı”

Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Ahmet İnan ve Kervanpınar köyü sakinlerinden Murat Toprak ile projeyi ve kolluk şiddetini konuştuk.

İnan, “Kazı ve detaylı çalışma yapılmadan proje alanının sit alanına dahil olmadığına karar verildi. Böyleyse bile bir tampon bırakılması gerekiyor sit alanı ve dışında kalan bölge arasında. Çok hassas çalışmalar yapılmalı. Belediye ve Amed Kent Konseyi’yle yaptığımız çalışmalar antik kalıntıların yayıldığını ve alanın çok daha geniş olduğunu gösteriyor. Bu doğrultuda raporlamalar yapıldı, fotoğraflar çekildi. Gerekli yerlere başvurular yapılacak. Zaten halihazırda projenin iptali için dava açılmış durumda,” diyerek sözlerine başladı.

Köyde 7 Mart’ta düzenlenen eylemden bir kare, (Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı)

Belki Zerzevan gibi bir yer çıkacak buradan. Ama gelin görün ki kâr ve rant uğruna bu alan gözden çıkarılıyor,” diyen İnan, 3 Mart’taki kolluk şiddetine dair ise şunları aktardı:

“Bir kişinin burnu kırıldı, bir kişiyi hastanede ziyaret ettiğimizde hareket dahi edemeyecek durumdaydı. Yüzlerce plastik mermi sıkılmış, o plastik mermileri topladık. Diyarbakır Barosu ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak işkence ve usulsüzlüğe dair ortak bir rapor hazırlıyoruz. Şimdilik şirket gelmiyor, çalışmalar durdu. Tarihsel hafızayı, kültürü, doğayı korumak, yaşam hakkını savunmak çok meşakkatli bir iş haline geliyor. Burada bir öncelenmesi gereken şey bir şirketin kârı değil toplumun faydası olmalı. Yerelin iradesine saygı duyulmalı. Ama ne mahkemeler ne diğer kurumlar buna saygı gösteriyor.”

“Devlet, güçlüden yana taraf tutuyor”

Köy sakinlerinden Murat Toprak ise, “Biz geçimimizi hayvancılıktan sağlıyoruz. Bu alanın GES olması demek tamamen hayvancılık yapamamamız demek. Devlet burada güçlüden yana taraf tutuyor. Engellemeye çalışacağız, inşallah başarılı olacağız. Sivil toplum kuruluşları ve belediyenin verdiği destekle belki projeyi iptal ettirebiliriz,” dedi.

Kolluk şiddetine dair de “Kolluk kuvvetleri vatandaşı darp etti. Kardeşimin yüzüne plastik mermi sıktı. Allah korusun gözüne gelseydi ne olurdu?” diyen Toprak bölge tarihiyle ilgili şunları söyleyerek sözlerini noktaladı: “Eskiden beri orası tarihî bir yerdir. Tabii kimden kaldı bilmiyoruz ama ben 51 yaşındayım, orası hep tarihî bölge olarak geçer.” (YAH/TY)

Haber Yeri
Diyarbakır
GES Diyarbakır sur Kervanpınar Arzoxlî
Dicle Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi. Atölye BİA 2025 Temel Gazetecilik Atölyesi katılımcısı. Ekoloji, kadın, işçi ve öğrenci hakları üzerine çalışıyor. Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi.

