HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.12.2025 08:43 18 Aralık 2025 08:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.12.2025 09:04 18 Aralık 2025 09:04
Okuma Okuma:  1 dakika

Kerkük’te sel felaketi: 300 aile yerinden edildi

Kerkük’e bağlı Leylan Nahiyesi Müdürü Muhammed Veyis, Leylan Nahiyesi ile Yahyava ve Yarımca köylerinin selden en ağır şekilde etkilenen bölgeler olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Irak’ın Kerkük kentinde 9 Aralık’ta başlayan şiddetli yağışlar, geniş çaplı sele yol açtı. Sel felaketi nedeniyle en az 300 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kerkük’e bağlı Leylan Nahiyesi Müdürü Muhammed Veyis, Leylan Nahiyesi ile Yahyava ve Yarımca köylerinin selden en ağır şekilde etkilenen bölgeler olduğunu açıkladı. Veyis, selin ardından çok sayıda okul ve sağlık ocağının zarar gördüğünü, yüzlerce evin ise kullanılamaz hâle geldiğini söyledi.

AA'nın haberine göre, yerinden edilen aileler için acil yardım çalışmalarının başlatıldığını belirten Veyis, birçok ailenin başka bölgelerde yaşayan akrabalarının yanına sığınmak zorunda kaldığını ifade etti. Veyis, yetkililere çağrıda bulunarak acil destek sağlanmasını ve köylerin hızla yeniden ayağa kaldırılmasını istedi.

“Her yağıştan sonra sel korkusu yaşıyoruz”

Yarımca köyü sakini Casim Muhammed, selin köyde hayatı tamamen durdurduğunu belirterek, tüm köyün sular altında kaldığını ve evlerin yaşanamaz hâle geldiğini söyledi. Muhammed, köyün yeniden inşası için yerel yönetimden ve devletten destek beklediklerini dile getirdi.

Bir diğer köy sakini Süfyan Gazal ise köyün yakınından geçen derelerin taşmasıyla selin şiddetlendiğini aktardı. Gazal, her sağanak yağışın ardından aynı korkuyu yaşadıklarını vurgulayarak, devletten kalıcı önlemler alınmasını talep etti.

Öte yandan, Irak genelinde günlerce süren yağışlar ve seller nedeniyle biri çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

(EMK)

İstanbul
Irak Kerkük sel felaketi sel felaketleri göç dalgası yerinden edilme
