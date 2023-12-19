Kerkük ve Musul'da KDP ve YNK, diğer vilayetlerde Şii Koordinasyon Çerçevesi önde

Irak'ta on yıl aradan sonra Pazartesi günü ilk kez gerçekleştirilen yerel seçimlerde, 43,5 milyon nüfuslu ülkede devlet medyasına göre 16,1 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 41'i oy kullandı.

Mukteda Es-Sadr önderliğindeki İran karşıtı Şii hareketinin boykot ettiği seçimlerden Koordinasyon Çerçevesi adı altında bir araya gelen İran yanlısı Şii güçlerin iktidarını pekiştirerek çıkması bekleniyor.

"Kerkük ve Musul'da Kürt partileri önde"

Rudaw haber kanalının Kerkük'ten bildirdiğine göre, Kürdistan Bölgesel Yönetimi dışında kalmakla birlikte Kürtlerin tarihsel Kürt vilayetlerinden biri olarak benimsedikleri Kerkük'te seçimlere katılım oranı Irak genelindeki en yüksek oranla yüzde 64 oldu.

Seçimlerin geçici sonuçlarına ilişkin resmi biligiler açıklanmış olmamakla birlikte Irak seçimlerini yakından izleyen Gazeteci Günay Aslan, sosyal medya hesabından Kerkük ve Musul'da Kürt partileri Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) ve Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) önde gittiklerini yazdı.

*Kerkük'te Kürtler, Kürdistan bayrakları, Mesut Barzani ve Celal Talabani fotoğraflarıyla kutlama yaptı. [Video: Rudaw]

Kerkük’ü yüzde 59 katılımla Selahaddin, yüzde 57 katılımla Enbar izledi. Ninova Vilayeti (Musul) Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Sufiyan Meşhedeni de, Musul’da seçime katılım oranını yüzde 52 olarak açıkladı.

Kürtlerin yaşadıkları Irak vilayetleri dışında seçime katılım oranları yüzde 40 dolayında.

Rudaw'ın haberine göre, Dicle Irmağı'nın böldüğü Başkent Bağdat’ın Resafe kesiminde sandığa gidenlerin oranı yüzde 19, Kerkh’te ise yüzde 32 oldu.

Şiilerin merkezi Necef’te sandığa gidenlerin oranı yüzde 32, Kerbela'da yüzde 38,5, Musenna'da yüzde 45, Misan'da yüzde 27, Divaniye'de yüzde 38, Babil'de yüzde 38, Zikar'da yüzde 30, Vasıt'ta yüzde 38,5, Basra'da yüzde 33,5 ve Diyala’da yüzde 40,2 oldu.

Yaklaşık 6 bin aday 285 meclis üyeliği için yarıştı.

"Özel oylama"

Irak ve Kürt kentlerindeki güvenlik güçleri ile kamplarda yaşayan göçmenlerin İl Meclisi Seçimleri için oy kullandıkları "özel oylama" 16 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilmiş ve bu seçimlerde yaklaşık 1 milyon 2 bin 393 güvenlik personelinin yanı sıra Erbil, Süleymaniye ve Duhok’ta yaşayan 48 bin 260 göçmen sandık başına gitmişti.

Olasılıklar

Şii siyasal ve dinsel lider Muktada Es-Sadr'ın boykotu, Şii rakiplerinin oluşturduğu "Koordinasyon Çerçevesi"nin ülkedeki çoğu il meclisini ele geçirmesini kaçınılmaz kılıyor. Özellikle nüfusun çoğunluğunun Şii olduğu güney vilayetlerinde bu mutlak bir olasılık olarak görülüyor.

Bu, iktidardaki Şii ittifakının, kamu kaynakları ve hizmetler üzerindeki kontrolü, özellikle devlete ait petrol gelirlerine erişimi ele geçirmesi ve kısa sürede gücünü pekiştirmesi anlamına geliyor.

(AEK)