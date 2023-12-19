Kerkük'te Kürtler, Musul'da Araplar...

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, Irak il meclisi seçimlerine ilişkin ilk sonuçları Bağdat’ta düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Komisyon sandıkların yüzde 94.4’ünün açıldığını ve seçime katılım oranının da yüzde 41 olduğunu duyurdu.

Rudaw'ın haberine göre, Kerkük’te Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) birinci sırada yer alarak 15 sandalyeden 5'ini, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 2'sini elde etti. Musul'daysa, ikinci sırada yer alan KDP 26 sandalyeden 4'ünü, KYB-Komünist Parti İttifakı 2'sini aldı. Çoğunluğu Sünni Arap partilerin elde ettiği İl Meclisinde birinci gelen Sünni Ninova Koalisyonu 5 sandalye kazandı.

Bağdat'ta sonuçlar

Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin açıklamasına göre, başkent Bağdat il meclisinde eski Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki "Takaddüm Partisi" birinci, Haşdi Şabi liderlerinden Hadi el-Amiri ve Kays Hazeli ve diğer bazı Şii liderlerin yer aldığı "Nebni İttifakı" ikinci, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin lideri olduğu "Karar Gücü İttifakı" üçüncü oldu.

Kerkük’te lider KYB

Kerkük'teki sonuçlara göre Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) bu vilayette 139 bin oy ile birinci sıraya yerleşti ve 5 sandalye kazandı. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ise 46 bin oy ile 2 sandalye elde etti. Kürt partileri 15 sandalyeden 7’sini garantiledi.

Kerkük’te Arap Koalisyonu Listesi 98 bin 174 oyla ikinci, Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi de 72 bin 28 oyla üçüncü sıraya yerleşti.

Bu sonuçlara göre KYB 5, Arap Koalisyonu 3, Türkmen Cephesi 2, KDP 2, Arap Kaide 2, Arap İttifâkı 1 ve Hristiyan kotası da 1 sandalye elde etti.

Musul’da KDP ikinci

Merkezi Musul olan Ninova vilayetinde KDP, ikinci parti oldu. Birinciliği Arap partiler ittifakı elde etti.

Sünni Ninova Koalisyonu 141 bin 749 oy, KDP 127 bin 938 oy, KYB ve Komünist Parti ittifakı 45 bin 939 oy aldı.

Ninova İl Meclisindeki 26 sandalyeden 5'ini eski Vali Necim Ciburi öncülüğündeki Ninova Koalisyonu, 4'ünü KDP ve 2'sini KYB kazandı diğer sandalyeler Sünni Arap ittifak güçleri arasında paylaşıldı.

Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma yeterliğine sahip olduğu seçimlerde çeşitli parti ve ittifaklardan toplam 5 bin 904 aday, 275 sandalye için yarıştı.

Bu seçimlerde Hristiyanlara ayrılan 10 sandalyelik kotadan Şebek Kürtleri, Ezidi Kürtler, Feyli ve Mendai Kürtler'i de yararlanıyor.

(AEK)