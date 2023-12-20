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DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Aralık 2023 14:38
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2023 14:38
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"Kerkük halklarının iradesi Ortadoğu coğrafyasına umut olmuştur”

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Irak İl Genel Meclis seçimi sonuçlarıyla ilgili açıklama yaparak Kerkük halklarını ve inançlarını kutladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
"Kerkük halklarının iradesi Ortadoğu coğrafyasına umut olmuştur”
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu dün (19 Aralık) Irak’ın 13 vilayeti ile Kerkük ve Musul’da yapılan Irak İl Genel Meclis seçimlerine ilişkin ilk sonuçları Bağdat’ta düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

Sandıkların yüzde 94.4’ünün sayıldığı belirtilen açıklamada, Irak genelinde seçime katılım oranının yüzde 41 olduğu belirtildi.

Seçim sonuçlarına dair açıklama yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nde de (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, “Kerkük halklarının demokratik iradesini selamlıyoruz,” dedi.

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“Kazanan Kerküklüler”

Hatimoğulları ve Bakırhan’ın açıklaması şöyle:

“Ortadoğu için oldukça önemli olan Irak seçimlerinin bölge halklarına demokrasi, adalet ve özgürlük getirmesini diliyoruz. Irak seçimlerinde herkesin gözünün kulağının dikkat kesildiği Kerkük seçimleri gerilimden ve karmaşadan uzak şekilde yapılmış ve kazanan siyasi partilerden çok, Kerkük’te yaşayan halkların demokratik iradesi olmuştur.

“Bölge devletleri başta olmak üzere birçok gücün toplumsal karmaşa ve siyasi istikrarsızlık çıkarmak için her türlü müdahalede bulunduğu Kerkük’te halklar, sandığa giderek demokratik iradelerini ortaya koymuştur. 2005 yılından bu yana ilk defa yapılan seçime katılım gösteren Kürt halkını ve Kerkük’te yaşayan bütün halkları ve inançları demokratik tutumlarından ötürü kutluyoruz!

“Yayılmasını temenni ediyoruz”

“Ortadoğu’da ulus-devletçi anlayışın toplumları böl-yönet stratejisi kapsamında halkları ulusal kimliklerine ve inançlarına göre ayırarak hüküm sürme ve bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarına karşı Kerkük halklarının iradesi Ortadoğu coğrafyasına umut olmuştur. Bu seçim sonuçlarıyla birlikte Kerkük’te bütün halkları ve inançları kapsayan Demokratik Ulus anlayışının daha fazla güçlenmesini ve bütün bölgeye yayılmasını temenni ediyoruz.

“Kerkük seçimlerinden başarılı çıkan Kürdistan Yurtseverler Birliği’ni (Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê) tebrik ediyoruz. Kürt halkının iradesinin tarihte olduğu gibi bugün de bölge halklarını ve birlikte yaşamı esas alacak şekilde tecelli edeceğini biliyoruz. Yönetimin Kerkük’te yaşayan halkların demokratik bir ortamda, kendi kimlikleri ve inançlarıyla yaşayabilmesi için gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.” 

Irak İl Genel Meclis seçimleri

18 Aralık’ta Kürdistan Bölgesi’nin üç vilayeti dışındaki 15 Irak vilayetinde, İl Genel Meclis seçimine gidildi. Irak, IŞİD saldırıları nedeniyle seçimleri 10 yıldır erteliyordu. 

16 milyon seçmenin olduğu bölgede seçimlere katılım, Sadr Hareketi'nin boykot çağrısının da etkisiyle yüzde 41’de kaldı. Tüm vilayetler içerisinde seçime en yüksek katılım yüzde 64 ile Kerkük oldu.

Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı vilayetlerdeki 75 sandalyeden 15’ini Kürt partileri kazandı. 

Rûdaw’ın aktardığına göre, bu sandalyelerin vilayetlere göre dağılımı şöyle: 

Kerkük’te 5’i Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 2’si Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) olmak üzere 7 sandalye; Ninova’da (Musul) 4’ü KDP, 2’si KYB olmak üzere 6 sandalye; Diyala’da 1 (KYB) ve Selahaddin’de 1 (KYB) sandalye. (TY)

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