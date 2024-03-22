Kerem Öktem: Cumhuriyet Türkiye'sinde Azınlık Politikaları

Lund Üniversitesi bünyesinde 2020 yılının Mart ayından beri yürütülmekte olan Turkey Beyond Borders 2.0 projesi, 2024 yılında da devam ediyor. Proje kapsamında, 18 ayda 20 vodcast yayınlaması hedefleniyor.

Projenin yürütücülüğünü Lund Üniversitesi ve İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Pınar Dinç üstleniyor. İsveç Enstitüsü Creative Force fonu ve IPS İletişim Vakfı/bianet işbirliği ile sürdürülen projede aynı zamanda Türkiye, İsveç ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde çalışmakta olan akademisyenlerden oluşan yeni bir danışma kurulu var.

Turkey Beyond Borders: Critical Voices, New Perspectives (Sınırların Ötesinde Türkiye: Eleştirel Sesler, Yeni Perspektifler) 2.0 projesi, akademisyenlerin sivil-asker ilişkileri, cinsiyet politikaları, çevresel bozulma, Kürt sorunu, Alevi sorunu gibi konular üzerindeki bilgilerini ve uzmanlıklarını özgürce paylaşabilecekleri bir platform olmayı sürdürmeyi amaçlıyor.

Turkey Beyond Borders 2.0'ın dokuzuncu seminerinde konuşmacı Dr. Kerem Öktem'di.

Dr. Öktem, “Türklerin Yüzyıllık Üstünlüğü: Cumhuriyet Türkiye'sinde Azınlık Politikaları” başlıklı semineri sundu.

Projenin internet sitesinden ve YouTube kanalından İngilizce altyazılı olarak erişilebilen bu seminerleri, Spotify'dan podcast olarak dinlemek de mümkün.

Kerem Öktem hakkında

Avusturya’daki Graz Üniversitesi’nde Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Çalışmaları profesörüdür. Öktem, Mercator-İPM Araştırma Bursu süresince “Müslüman Patron Devletin Ortaya Çıkışı: Almanya-Türkiye İlişkilerinde Özgürlük ve Çeşitlilik” başlıklı proje üzerine çalışmıştır.

Öktem’in temel ilgi alanları, iç siyaset-dış politika bağlantısı, milliyetçilik ve etnik, dinsel ve cinsel azınlıkların siyaseti ile Türkiye’deki sosyal hareketlerdir. Öktem, Oxford Üniversitesi’nde araştırmacı olarak görev yapmıştır. Orta Doğu çalışmaları, Türk siyaseti ve uluslararası ilişkiler konularında uzmandır. Bölgesel bir perspektif ile Öktem, Türk siyasetini ve yakın tarihini örtüşen komşu bölgeler bağlamında düzenlemeyi amaçlamaktadır; bu bölgeler, Ortadoğu, Güneydoğu Avrupa, Avrupa Birliği, Körfez, Orta Asya’dır. Metodolojik yaklaşımlar noktasında, ağırlıklı olarak kalitatif araçları ve etnografik saha araştırması metotlarını kullanmaktadır.

Öktem, doktorasını bir sosyo–mekansal proje olarak Türkiye’de ulus inşası (milliyetçiliğin coğrafyaları) üzerine 2006 yılında Oxford Üniversitesi Coğrafya Okulu’nda tamamlamıştır. Doktora çalışmalarından önce, yüksek lisans (MSt) derecesini Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine Oxford Üniversitesi Doğu Çalışmaları Fakültesi’nden (Faculty for Oriental Studies) 2001 yılında alan Öktem, aynı fakültede öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Oxford’daki çalışmalarına başlamadan önce Almanya’da kent çalışmaları üzerine öğrenim görmüş ve çalışmıştır.

Turkey Beyond Borders projesi hakkında

"Sınırların Ötesinde Türkiye projesi, 2020 Mart'ında, Türkiye'de 2015 yılından beri artmakta olan ve Avrupa Üniversiteler Birliği, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü gibi pek çok uluslararası kuruluş tarafından da bildirilen akademik özgürlüklere yönelik ciddi kısıtlamalara ve ihlallere işaret ederek başlamıştı. Akademiye yönelik ihlaller tüm hızıyla devam ederken, Varieties of Democracy (V-Dem) veri setinin 2020 yılına ait Akademik Özgürlük Endeksi'nde Türkiye Çin, Mısır, Suudi Arabistan ve Güney Sudan gibi ülkelerle birlikte E kategorisinde yer alıyor.

Türkiye'nin akademik özgürlük endeksindeki tarihsel değişimine daha yakından bakıldığında akademik ve kültürel ifade özgürlüğü, araştırma ve öğretim, akademik değişim ve işbirliği, kurumsal otonomi ve kampüs dokunulmazlığı gibi konularda sert bir düşüş yaşandığı göze çarpıyor.

Sınırların Ötesinde Türkiye: Eleştirel Sesler, Yeni Perspektifler 2.0 akademisyenlerin sivil-asker ilişkileri, cinsiyet politikaları, çevresel bozulma, Kürt sorunu, Alevi sorunu gibi konular üzerindeki bilgilerini ve uzmanlıklarını özgürce paylaşabilecekleri bir platform olmayı sürdürmeyi amaçlıyor."

Proje hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

(VC)