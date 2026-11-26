Kepez Belediyesi soruşturmasında 21 kişi tutuklandı

Kepez Belediyesine yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturmada eski belediye başkanı, belediye müdürleri ve şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı.